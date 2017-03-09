UN GRAVE ACCIDENTE Y DOS ACCIDENTES LEVES EN UN SOLO DIA
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES
09:10 HS DE LA VÍSPERA EN AVDA. PRESIDENTE A. ILLIA ESQ. JUAN B. ALBERDI DE ESTA CIUDAD, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA PICKUP TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 65 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO ARDILES Y UNA MOTOCICLETA CORVEN DE 110 CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS ACOMPAÑADO DE OTRA MENOR DE 12, AMBOS CON DOMICILIO EN BARRIO LA FERIA. COMO CONSECUENCIA LOS MENORES RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, EN EL CASO DE LA ACOMPAÑANTE, FUERON DE MAYOR IMPORTANCIA POR LO QUE DEBIÓ SER TRASLADADA A UN NOSOCOMIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO PARA MEJOR ATENCIÓN, SE INICIARON LAS ACTUACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTES DE TRANSITO
A LA HORA 15:30 DE LA VÍSPERA, EN RUTA E 88 INGRESO AL CIRCUITO DE LAS TAPIAS, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN JOVEN DE 18 AÑOS, DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD, PIERDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA 110CC, CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA QUEDANDO SU PIERNA DERECHA APRISIONADA ENTRE LA LLANTA Y EL AMORTIGUADOR. TRABAJO BOMBEROS EN EL LUGAR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL ONDE FUA ASISTIDO POR LAS LESIONES DE CARÁCTER LEVES SUFRIDAS.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONADO.
A LA HORA 00:25 DE LA FECHA, EN ANTONIO TORRES AL 83, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN HOMBRE DE 41 AÑOS, DOMICILIADO EN BARRIO LOS OLIVOS, SE CONDUCÍA EN SU MOTOCICLETA MARCA GILERA SMASH, PIERDE EL CONTROL DE LA MISMA GOLPEANDO CONTRA EL CORDÓN DEL LADO OESTE Y UN POSTE QUE SE ENCUENTRA EN ESE LUGAR. SE HACE PRESENTE AMBULANCIA DE BOMBEROS, LOS QUE LO TRASLADAN AL HOSPITAL LOCAL DONDE FUE ASISTIDO.
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