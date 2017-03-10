CONTINUAN SIN DETENERSE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO
DE FRENTE DOS MOTOS: 07:30 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. BELÉN Y CALLEJÓN DE LOS CASTELLANOS, ENTRE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150CC, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 37 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC CONDUCIDA POR OTRA PERSONA DEL MISMO SEXO DE 57 AÑOS, AMBOS CONDUCTORES DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. RESULTANDO ESTOS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL LOCAL DONDE FUERON ASISTIDOS RETIRÁNDOSE LUEGO A SUS DOMICILIOS.
MOTO CON FAMILIA A VORDO PIERDE EL CONTROL: 11:05 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE MEDARDO ULLOQUE S/N, Bº LAS ENCRUCIJADAS, DONDE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA YBR 125CC, LA CUAL ERA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 50 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, ACOMPAÑADO POR UNA MUJER 27 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL RODADO, CAYENDO AL SUELO AMBOS OCUPANTES, RESULTANDO LA MUJER CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL DONDE FUE ASISTIDA.
DESDE LA MOTO AL SUELO EN 3 SEGUNDOS. 21:30 HS. DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, EN CALLE PUBLICA S/NRO. DE Bº NORTE, DE ESA LOCALIDAD, EN LA CUAL SE CONDUCÍAN EN UNA MOTOCICLETA HONDA 90CC DOS JÓVENES DE 19 Y 20 AÑOS RESPECTIVAMENTE, DONDE APARENTEMENTE POR UN DESPERFECTO MECÁNICO EN EL RODADO, PIERDEN EL CONTROL DE LA MISMA CAYENDO AL SUELO. RESULTANDO AMBOS LESIONADOS, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL DE NUESTRA CIUDAD DONDE SE LE REALIZARON ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, DIAGNOSTICÁNDOLES LESIONES DE CARÁCTER LEVES. QUEDANDO AMBOS INTERNADOS EN OBSERVACIÓN.
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