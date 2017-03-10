CORTE PROGRAMADO DE ENERGIA PARA EL DOMINGO 12 DE MARZO
CEMDO INFORMA CORTE DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE DOMINGO 12 DE MARZO.
EL HORARIO DEL MISMO SERA ENTRE LAS 07:30 HASTA LAS 10:00 HS.
AFECTANDO LAS LOCALIDADES DE VILLA DOLORES,SARMIENTO ,SAN PEDRO,CONLARA,(CAPILLA DE LOS ROMERO,POZO DEL CHAÑAR) Y SAUCE ARRIBA.
LOS MOTIVOS SON POR TAREAS PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESTACIÓN UBICADA EN CALLE 25 DE MAYO Y ALMIRANTE BROWN.
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