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CORTE PROGRAMADO DE ENERGIA PARA EL DOMINGO 12 DE MARZO

CEMDO VDX

CEMDO INFORMA CORTE DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE DOMINGO 12 DE MARZO.

EL HORARIO DEL MISMO SERA ENTRE LAS 07:30 HASTA LAS 10:00 HS.
AFECTANDO LAS LOCALIDADES DE VILLA DOLORES,SARMIENTO ,SAN PEDRO,CONLARA,(CAPILLA DE LOS ROMERO,POZO DEL CHAÑAR) Y SAUCE ARRIBA.

LOS MOTIVOS SON POR TAREAS PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESTACIÓN UBICADA EN CALLE 25 DE MAYO Y ALMIRANTE BROWN.
electron

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