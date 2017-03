DISCAPACITADO GOLPEADO POR LA POLICÍA EN VILLA DOLORES DENUNCIA DISCRIMINACIÓN

En Villa Dolores, Córdoba, le impidieron subir a un ómnibus y usar su plaza para personas con discapacidad. Filmó la situación y terminó en el piso, arrestado y con una causa abierta.

Un albino estuvo detenido durante siete horas en Villa Dolores, Córdoba por reclamar su derecho a subirse a un micro hacia la capital utilizando el cupo para personas con discapacidad establecido por ley.

Douglas Mendoza, de 26 años, intentaba abordar con su esposa un ómnibus a la ciudad de Córdoba a la madrugada cuando el guarda de la empresa de transporte se lo impidió alegando que ya estaban ocupadas las dos plazas que supuestamente autoriza la norma legal.

“Es un acto de discriminación, averigüe cómo es la ley realmente”, le contestó Douglas, que sostiene que el límite de dos pasajes para el beneficio rige solamente cuando no el medio de transporte está completo. “No era el caso, yo subí y había solamente diez personas, había lugar de sobra para que subiéramos”, explica.

Indignado por la intransigencia del guarda, Douglas recurrió a la policía., suponiendo que iban a interceder en su favor. “Al contrario, se pusieron del lado de la empresa“, se queja.

Hace alrededor de un año que vive en la provincia, y desde entonces, ha recurrido varias veces por situaciones similares a organismos de control. “Me toman las denuncias, y si bien defienden el derecho del usuario, lo real es que la Secretaría de Transporte falla a favor de las compañías siempre”, se queja.

Douglas tiene en claro a qué se debe la confusión en la que se amparan las empresas para no cumplir con las reglas. “En el artículo 6, el decreto reglamentario dice que las firmas deben dar los asientos priorizando el uso exclusivo de las dos primeras butacas, pero se refieren a personas con problemas motrices, no significa que las plazas gratuitas sean solo dos”, especifica.

MARCHE PRESO



La situación en la terminal de Villa Dolores terminó inesperadamente con Douglas entre rejas y con una causa, por defender un derecho.

Los policías intentaron impedir que se subiera al micro para viajar, y cuando él y su esposa lo filmaban con el celular, intentaron quitárselo con violencia. Uno de ellos lo tomó con fuerza por el cuello, y lo tiraron al suelo .”Casi me asfixia” recuerda. Quiso hacer la denuncia de violencia policial, y se subió a un patrullero para que lo llevaran hasta la comisaría. Pidió que llevaran testigos, porque tenía que los policías siguieran golpeándolo, lo que enardeció más a los agentes. “Vos no me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”, le contestó uno de los efectivos de la Policía de Córdoba.

“Cuando llegamos, me tomaron los datos. Yo todavía pensaba que era yo el que iba a denunciar, pero me llevaron como si fuera un delincuente, me acusaron de desorden en la vía pública y me metieron en un calabozo, donde estuve siete horas, hasta que llegó la fiscal. Cuando insistí en hacer mi denuncia, me dijeron que me fuera, que estaba en libertad, y se negaron”, relata Douglas.

Está convencido de llevar su reclamo “hasta las últimas consecuencias”. Un abogado que lo asesoró lo hizo tomar conciencia de que fue agredido siendo una persona con discapacidad y que ahora, además, tiene una causa penal injustificada..

Douglas está acostumbrado a la discriminación que sufren los albinos. La padeció cuando era chico, en la escuela primaria, porque no veía el pizarrón querían enviarlo a una escuela especial. Sabe que todos los días discapacitados que viajan desde el interior de la provincia a rehabilitación a hospitales de la capital se quedan abajo de los ómnibus porque no quieren llevarlos. “Es atroz, yo llevo siempre conmigo una carpeta con todas las leyes provinciales y nacionales. Justamente ese día no la tenía conmigo, La uso para mostrárselas a los que no las conocen“, dice.

Una anécdota contada por Douglas podría explicar el por qué de los prejuicios: “Una vez un guarda me dijo, cuando le mostré mi pase, ¿Sabés la cantidad de gente que se va de excursión con eso? Y yo le contesté: los albinos tenemos dificultad para estudiar, para conseguir trabajo. Si vos querés, te cambio mi discapacidad por el pase”. Fuente TRASLASIERRA NOTICIAS-