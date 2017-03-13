POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
VILLA DE LAS ROSAS – SECUESTRO DE ELEMENTOS
19:00 HS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS, PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE VESTIMENTAS VARIAS, QUE ERAN UTILIZADAS POR UN MENOR DE 17 AÑOS, DOMICILIADO EN EL ALTO DE ESA LOCALIDAD. ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DE HURTO. LOGRÁNDOSE EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
20:00 HS DE AYER, PERSONAL DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES, LUEGO DE TOMAR CONOCIMIENTO DE UN HECHO DELICTIVO. Y TRAS PRACTICAR AVERIGUACIONES Y TAREAS INVESTIGATIVAS, PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE DESDE UN DESCAMPADO DE B° SUR, UN GENERADOR DE ELECTRICIDAD, UNA MOTO GUADAÑA. CON LO CUAL QUEDO ESCLARECIDO EL HECHO, CONTINUANDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA JUSTICIA.
CRUZ DE CAÑA – ALLANAMIENTO POSITIVO
19:05 HS DE AYER, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ A DILIGENCIAR ALLANAMIENTO EN CALLE PUBLICA DEL PARAJE CRUZ DE CAÑA, DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 61 AÑOS, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO. PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DE AMENAZAS Y USURPACIÓN.-
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO
02:00 HS DEL DOMINGO, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS, DILIGENCIO ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO UBICADO EN LA CALERA DE ESA LOCALIDAD, DOMICILIO DE UNA PAREJA DE 30 Y 29 AÑOS RESPECTIVAMENTE. EL CUAL ARROJO RESULTADO POSITIVO PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN ELEMENTO DE AUDIO RELACIONADO A UN HECHO DE ROBO. QUEDANDO LO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
SAN JAVIER – ACCIDENTE CON LESIONADOS
13:10 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA PROVINCIAL 14 ALTURA PARAJE EL PUEBLITO, DONDE UNA MOTOMEL 110CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 43 AÑOS ACOMPAÑADO POR OTRO DE 38 AÑOS, POR CAUSAS QUE TRATARAN DE ESTABLECER EMBISTEN DESDE ATRÁS UN VW SENDA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 35 AÑOS. RESULTANDO CON LESIONES LEVES LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, LOS QUE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL LOCAL DONDE FUERON ASISTIDOS POR LOS MÉDICOS DE LA GUARDIA, RETIRÁNDOSE LUEGO A SUS DOMICILIOS.
SECUESTRO CÓDIGO DE CONVIVENCIA
EN EL FIN DE SEMANA PRÓXIMO PASADO, EN CONTROLES VEHICULARES, INSTALADOS EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES DE ESTA DPTAL. SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS, POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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