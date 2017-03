PERICIA SICOLÓGICA DEL ACCIONAR DE MACRI

Niño nacido en cuna de oro. Madre no conocida públicamente. Padre envuelto, toda la vida, en enredos económicos con empresas privadas y como proveedor del Estado. Con antecedentes referidos a denuncias por evasión impositiva, lavado de dinero y contrabando, hechos que sucedieron desde los primeros años de su hijo Mauricio, hasta que fue socio y trabajó a su lado.

Se graduó como ingeniero, sin ejercer la profesión porque ya estaba asociado con su padre y había que cuidar los intereses económicos. Esa sociedad creció con él. Aprendió y pretende seguir con esa vida… Después, Mauricio inició juicio de insania a su progenitor para poder dirigir los negocios, personalmente.

Los ejemplos paternos sirvieron para tener cuentas en el exterior, para proteger a Michetti cuando se vino con una valija llena de alhajas de oro (Vía chile, Ecuador y Argentina), para guardar o esconder sus dineros en paraísos fiscales creados en el exterior, por ejemplo: Panamá, Uruguay, Islas Caimán (país y territorio Británico), EE.UU. etc. que viven del delito del mundo entero. Y ahora, ante la crítica a su Gobierno, utiliza lo que se denomina “verdades articuladas”, es decir un relato que constituye una mentira. Por ejemplo: toma sólo alguna parte de verdad, para confundir y hacer creer que todo lo demás, también es verdad. Y a este mecanismo lo usan, previa “visa” del ecuatoriano asesor de imagen, Durán Barba, sus “adláteres” (personas subordinadas a otra, de la que parecen inseparables).

Estas realidades, harían también necesario un estudio sicológico del pueblo argentino, para saber porqué razón, las asombrosas calamidades son apoyadas por el voto popular, con la instigación de dirigentes cordobeses.

Su asesor, el ecuatoriano, le ha enseñado más cosas, y él como gran aprendiz las ejecuta. Hace unos días, cuando entraba al Congreso Nacional, fue fotografiado levantando el brazo en son de saludo a los que estaban a sus espaldas, para demostrar que lo aplaudían. Pero no contó con que otra cámara completó la escena con los supuestos aplaudidores, pero éstos no estaban, sólo se veían a los gendarmes y a la policía que no permiten el contacto de él con el pueblo. Las fuerzas del orden tendrían que haber estado dentro del Congreso, porque una diputada de Misiones, le tiró con yerba en bolsa, y él, con la astucia del ecuatoriano la “capujó en el aire” con un “gracias por el regalo”, para traducir el hecho como una donación y no como una protesta agresiva. Algo no creíble.

Se lamenta que no le hayan aprobado el voto electrónico, porque así no le puede dar vida a las empresas extranjeras que serían beneficiarias, y seguramente están vinculadas con los capitales argentinos. Y todos saben (él incluido) que es mucho más segura la urna tradicional que la computadora. La urna tiene apelación y control, la computadora no.

Declama que no hay que volver al “populismo”, sin decir qué significa para él. Para el gobierno anterior, era una especie de método político tendiente a establecer equidad en la distribución de la

riqueza. Equidad no es igualdad, es dar a cada uno lo que le corresponde. Politiza el fútbol y se retienen millones de pesos que no se reparten entre los que lo generan. Habría que saber dónde están y porque no están? Puede ser que estén en mesas de dinero… La “ignorancia” tuvo su momento cumbre cuando se mandó al futbol a conciliación obligatoria, mientras lo que se discute es atraso en los sueldos de los jugadores. Dejamos la pobreza, importación, exportación, retenciones, despidos, diálogo, déficit, etc. para más adelante.

Resultado de la pericia: Negativo.

JORGE SAPPIA OBREGON