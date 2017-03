LOS DOCENTES SE MOVILIZARON Y SIGUE EL PARO

En la mañana de este miércoles los docentes nucleados en UEPC San Javier se movilizaron por calles céntricas de nuestra ciudad con una discreta convocatoria.

A su término, estuvimos en la sede de la Delegación y dialogamos con la Secretaria Departamental, profesora Liliana Vega, quien nos manifestó que “el paro se decidió en la Asamblea de ayer en virtud a no haber recibido una propuesta formal y por escrito, como corresponde, para que nosotros la podamos bajar a los docentes para que la debatan y decidan. En este momento lo único que tenemos es la manifestación verbal del día lunes por la tarde donde ofrecen el 18% en dos tramos, con una cláusula gatillo de dudosa aplicación. Al acta salarial 2.015 quieren pagarla, pero la diferencia que nos deben desde noviembre la quieren hacer no remunerativa para no darle un peso a los jubilados y hacerlo en 3 cuotas (marzo, abril y mayo). Del acta 2.016 que hablaba de la diferencia por inflación quieren reconocer el 1,5% cuando nosotros sabemos que, de acuerdo a los índices, está entre el 7 y el 15%. Por ello prácticamente nosotros hemos sido obligados a acatar esta medida de paro y decirle a los gobiernos provincial y nacional que tienen que escucharnos y abrir las paritarias, porque prácticamente no hay negociaciones y se quieren tomar decisiones unilaterales o por decreto. Se está incumpliendo con la Ley de Financiamiento Educativo y eso nos retrotrae a gobiernos no democráticos”.

En cuanto al acatamiento al paro, la dirigente sindical indicó que “ha sido dispar. Hemos tenido escuelas con el 100% de acatamiento (Unión Panamericana), hemos otras en donde ha sido nulo (Mariano Moreno) y las demás varían entre el 30 y 80%, por lo que podríamos estar hablando de un porcentaje general del 50%. En el CENMA de Los Cerrillos también fue del 100%, en el Brizuela secundario el 80%, Sagrado Corazón secundario 50%, en el IPET San Javier con el 82% y en el Instituto Privado de Villa de las Rosas con una adhesión y una participación muy entusiasta. Mañana vamos a acompañar a los compañeros de San Javier que harán una volanteada a las 11 horas y en Villa de las Rosas a partir del mediodía.

Para el Ministro de Educación Walter Grahovac, el acatamiento en las escuelas oficiales ha sido del 30% y se va a convocar nuevamente a las autoridades sindicales cuando culmine el paro, el viernes o el lunes próximo para intentar finalizar con este conflicto que preocupa a la educación cordobesa, en consonancia con lo que ocurre en gran parte del país.