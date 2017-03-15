DETUVIERON A JOVEN DE 22 AÑOS CON MARIHUANA EN BARRIO BROCHERO, ESTABA CON 3 JOVENES MÁS
LA POLICÍA LOCAL INFORMÓ ESTA MAÑANA QUE EN LA TARDE DE AYER , EN CALLE PUBLICA S/N DE BARRIO CURA BROCHERO.
PERSONAL POLICIAL DE LA PATRULLA EN MOMENTOS QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO PATRULLAJE POR EL SECTOR OBSERVO LA PRESENCIA DE CUATRO JÓVENES DE SEXO MASCULINO TODOS MAYORES DE EDAD.
EN UNA ACTITUD SOSPECHOSA OBSERVANDO QUE UNO DE ELLOS EN MOMENTO DEL CONTROL POLICIAL ARROJO UN ELEMENTO, SIENDO ESTE RECUPERADO INMEDIATAMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA MEDIA LA QUE CONTENÍA EN SU INTERIOR 12 ENVOLTORIOS DE NYLON CON SUSTANCIA VEGETAL DE COLOR VERDE AMARRONADA, COMPATIBLE CON PICADURA DE MARIHUANA.
SOLICITANDO LA COLABORACIÓN DEL FPA (FUERZA POLICIAL ANTI NARCÓTICOS), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LA SUSTANCIA Y DE DINERO EN EFECTIVO, COMO ASÍ TAMBIÉN SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 22 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE POR INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL 23.737.
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