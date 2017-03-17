DROGA, ALLANAMIENTOS, MOTO QUEMADA Y DETENCIONES VARIAS EN UN COMPLETO INFORME POLICIAL
VILLA DOLORES – PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, CASCO NI CHAPA PATENTE.
07:00 HORAS DE AYER, EN CALLE ARZOBISPO CASTELLANO Y 25 DE MAYO, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVA DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 C.C, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 21 AÑOS, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, QUIEN EN MOMENTO DEL CONTROL CARECÍA DE CASCO PROTECTOR Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL RODADO, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL AYUDANTE FISCAL.-
VILLA DOLORES – CONDUCCIÓN PELIGROSA Y SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTE LEY 23737
07:30 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE ESTRADA, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 308, EL CUAL MOMENTOS ANTES EN UN CONTROL SE DIERON A LA FUGA A ALTA VELOCIDAD SIN RESPETAR SEMÁFOROS HASTA LLEGAR A UNA VIVIENDA EN CALLE ESTRADA, DONDE DESCENDIERON TRES MASCULINOS PARA INGRESAR A UN DOMICILIO. EN EL INTERIOR DEL VEHICULO ESTACIONADO Y SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD, PERSONAL POLICIAL PUDO OBSERVAR UNA VAINA SERVIDA, UN CARTUCHO DE ESCOPETA Y DOS CIGARROS ARTESANALES. SE SOLICITO DE INMEDIATO LA COLABORACIÓN DE LA FPA (FUERZA POLICIAL ANTI NARCÓTICOS), QUIENES PROCEDIERON AL SECUESTRO DE UN ENVOLTORIO DE NYLON CON PICADURA DE MARIHUANA EN UN PESO DE 2 GRAMOS, DOS CIGARROS ARTESANALES CONSUMIDOS, UN LIBRO DE PAPEL PARA ARMAR, UNA PIPA DE MADERA CON RESTOS DE MARIHUANA, COMO ASÍ TAMBIÉN AL SECUESTRO DE UNA VAINA SERVIDA CAL. 22 Y UN CARTUCHO DE ESCOPETA CAL. 20. INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO
11:05 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO UBICADO EN RUTA 14 S/N LOS POZOS, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE DOS TELÉFONOS CELULARES, EN RELACIÓN A UN HECHO DE AMENAZA QUE SE INVESTIGA. QUEDANDO LO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DILIGENCIO OFICIO DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO UBICADO EN BARRIO LOS OLIVOS, DONDE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN VEHICULO MARCA VW SENDA, PROPIEDAD DE UN HOMBRE DE 42 AÑOS. RELACIONADO A UN HECHO DE LESIONES LEVES DEL CUAL RESULTO DAMNIFICADA UNA MUJER DE 33 AÑOS.- QUEDANDO EL RODADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES – ORDEN DE DETENCIÓN
18:05 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, CON COLABORACIÓN DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES, REALIZARON UN ALLANAMIENTO EN BARRIO AERONÁUTICO DE ESTA CIUDAD. DONDE PROCEDIERON A AL DETENCIÓN DE UN JOVEN DE 25 AÑOS.- EL CUAL FUE TRASLADADO HASTA AL GUARDIA DE LA CRÍA. VILLA DOLORES. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, POR UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR.
VILLA DOLORES – INCENDIO MOTOCICLETA
20:30 HORAS DE LA VÍSPERA, EN AV. ARGENTINA DE BARRIO LOS OLIVOS, SE REGISTRO EL INCENDIO DE UN MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 90CC PROPIEDAD DE UNA MUJER DE 49 AÑOS. REGISTRÁNDOSE SOLO DAÑOS MATERIALES.
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