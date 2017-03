Oscar González: “ESTOY CONVENCIDO QUE EL CONFLICTO DOCENTE SE RESUELVE PRONTO”

Luego de la inauguración de la Sala Cuna en San Pedro donde participó el Dr. Oscar Félix González, dialogamos con el presidente provisorio de la Unicameral, quien gentilmente se prestó a nuestra requisitoria.

¿Es importante para la gente este tipo de salas?

Con esta sala inaugurada hoy la provincia llega a 8.400 niños incorporados a este sistema y todavía nos quedan tres años de gestión y de trabajo permanente, porque la idea es tratar de que todos los niños que están en situación vulnerable desde el punto de vista social, puedan estar cubiertos por este sistema. Hablamos de chicos desde 6 meses a 3 años de edad.

¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Juan Pereyra y su hija Gloria?

Ninguna y yo no debo opinar sobre eso. Juan Pereyra es un gran dirigente de Villa Dolores y de Traslasierra, y además es muy reconocido a nivel provincial. Por ello, creo que si Juan hace política, es algo muy bueno.

¿Qué opina sobre la instalación de una cárcel federal en nuestra zona?

Es una discusión abstracta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de cárceles dependen del gobierno nacional y la provincia no puede influir sobre su instalación. Además, presos federales hay en Córdoba. Los condenados por Tribunales Federales en nuestra provincia cumplen sus condenas en nuestras cárceles y la Nación paga una mensualidad por cada preso que deposita en las cárceles provinciales. Yo no tengo dudas que si nosotros lograramos la instalación de una cárcel federal en Villa Dolores, en San Pedro o Villa Sarmiento, significarían 500 puestos de trabajo directos y a ello hay que sumarle que el proyecto es para 700 reclusos y se verían beneficiados todos los comercios proveedores de alimentos, los hoteles y pensiones que albergarían a los familiares que vienen de visita. Me animo a decir que en Villa Dolores podría llevar la desocupación a niveles razonables. Pero también tengo que decir que estamos fuera de toda chance porque Villa Dolores está muy lejos de los Tribunales Federales y los trámites procesales serían muy difíciles desde aquí. Si nosotros pudiéramos concretar una inversión de ese tipo en nuestra zona, sería formidable desde el punto de vista de combatir el desempleo y generar una economía más pujante y dinámica.

¿Qué reflexión puede hacer con respecto a la situación social imperante en el país, con permanentes manifestaciones, cortes de calles y una efervescencia popular que antes no existía?



Yo tengo dos opiniones con respecto a ese tema. En primer lugar, esa inestabilidad social es la expresión de que la gente está pasando por un momento muy difícil. La inflación y la dificultad para conseguir trabajo existen y esto es inocultable. Pero también debo añadir a eso que con 16 piquetes que cortan la Capital Federal, hay una clara intencionalidad política. Todo este problema con los docentes bonaerenses, estas huelgas salvajes y otros conflictos tienen intencionalidad política. Nosotros no apostamos a que al gobierno de Macri le vaya mal y queremos que le vaya bien. Nosotros no estamos para genera una crisis política u otro 2.001 por un motivo muy sencillo, porque los que “pagan el pato” o la variable de ajuste de las crisis sociales, de la hiperinflación y la inestabilidad, son los pobres o los sectores más vulnerables de la sociedad. Los ricos o las clases acomodadas podrán hacer un viaje menos a Europa o no cambiar tanto el 0 Km, pero los que terminan siendo la variable de ajuste de las crisis sociales son los pobres. Mal se puede, desde el peronismo, pensar o poner palos en la rueda para que el gobierno entre en crisis. Nosotros apostamos a la gobernabilidad, queremos que el gobierno continúe y creemos que la politización de los reclamos sociales es algo muy malo.

¿Se solucionará el conflicto docente en nuestra provincia de Córdoba?



Yo estoy absolutamente seguro que sí. El gobernador ha garantizado un piso para el aumento salarial que es la inflación, y de esa manera mantener el poder adquisitivo del salario. Estan en discusión situaciones del año pasado, pero estoy convencido que se van a resolver en los proximos dias.