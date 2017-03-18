POLICIALES DEL DIA SABADO
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE MOTOCICLETA SUSTRAÍDA
08:15 HORAS DE AYER, EN CALLE CONSTITUCIÓN NACIONAL S/N DE BARRIO LA FERIA. PERSONAL POLICIAL TARAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 C.C, LA CUAL HABÍA SIDO SUSTRAÍDA EN LA NOCHE DE LA VÍSPERA EN CALLE PTE. PERÓN. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, CONTINUANDO CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR.-
VILLA DOLORES – ORDEN DE DETENCIÓN.-
12:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, CON COLABORACIÓN DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES, PROCEDIERON A AL DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 27 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD.- EL CUAL FUE TRASLADADO HASTA AL GUARDIA DE LA CRÍA. VILLA DOLORES. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, POR SUPUESTO AUTOR DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL.-
LA PAZ – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES.-
15:10 HORAS DE AYER, EN CALLE CONSTITUCIÓN NACIONAL AL 1000, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN ANIMAL EQUINO, EL QUE SE ENCONTRABA EL LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR. INICIANDO LAS ACTUACIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, IDENTIFICANDO A AL PROPIETARIO DE DICHO ANIMAL.-
VILLA DOLORES – ACCIDENTES DE TRANSITO
23:30 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE ERNESTO CASTELLANO Y ROMÁN BASAIL SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 54 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 125 C.C., CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO DE OTRO DEL MISMO SEXO DE 17 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN VILLA SARMIENTO, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS TRASLADADOS AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE SE LE DIAGNOSTICO LESIONES LEVES AL CONDUCTOR DEL RODADO Y LESIONES GRAVES AL ACOMPAÑANTE (FRACTURA DE CLAVÍCULA).- INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.-
06:45 HORAS DE LA FECHA, EN CALLE HORMAHECHE AL 207, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110 C.C, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 27 AÑOS, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA SARMIENTO, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO DE OTRA PERSONA DEL MISMO SEXO DE 43 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. PERDIENDO EL CONDUCTOR EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, SIENDO AMBOS TRASLADADOS AL HOSPITAL VILLA DOLORES, RESULTANDO EL ACOMPAÑANTE CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
VILLA DOLORES – INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
EN LA VÍSPERA, SE LLEVO A CABO DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES EN JURISDICCIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL, CONSTATÁNDOSE VARIOS VEHÍCULOS EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO, INICIÁNDOSE EN TODO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments