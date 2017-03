HABILITARON OFICIALMENTE EL CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL OESTE

El pasado viernes, con la presencia de numerosos vecinos, se concretó el acto de apertura y habilitación del Centro de Promoción Social del Oeste que funciona en la primera cuadra de calle Libertador Urquiza de nuestra ciudad.

Estuvieron numeroso funcionarios, como la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, el Ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocalli, el presidente provisorio de la Unicameral, Dr. Oscar González, la legisladora por San Alberto María Romero, el presidente de la Agencia Córdoba Joven Pablo Casimeiro, Julio Bañuelos de la Agencia Córdoba Turismo, la presidente del Consejo Provincial de la Mujer, Alicia Pregno, la Intendente de Villa Dolores Carmen Gloria Pereyra, el titular del Programa de Desarrollo del Noroeste Alfredo Altamirano, autoridades de la Fundación Banco de Córdoba con su vicepresidente Víctor Moncada, del Poder Judicial, de la Policía y otras autoridades provinciales y locales.

Alejandra Vigo dijo que “para nosotros es un gusto estar aquí porque Villa Dolores, sin lugar a dudas, es un nodo o un centro fundamental para el desarrollo de todo el arco del oeste provincial. Venimos ahora de inaugurar la primer Sala Cuna en esta ciudad (la N° 173) y para nosotros hoy es un día muy especial. Teníamos la necesidad de generar aquí un polo para la gestión y la presencia del gobierno en lo que hace al desarrollo humano y al desarrollo productivo y regional de todos los departamentos del oeste provincial. Prácticamente están aquí representadas todas las áreas del gabinete provincial, que encabezamos esta gestión para el desarrollo humano. No hay desarrollo productivo ni industrial, si no hay desarrollo económico y humano.

Queremos llegar a todos los rincones de nuestra provincia y asi como estamos generando este primer polo del oeste cordobés, estamos trabajando en muchísimas regiones más de la provincia porque queremos que el estado esté presente en estos nodos, como lo es el de Villa Dolores. Desde hoy, Dios también atiende en el oeste a partir de este Centro que tiene como objetivo promover el bienestar de las familias de todo el arco del oeste. Para terminar quiero agradecer la gestión del mayor interesado en esto, que es el propio Dr. González y queremos que la población se sienta acompañada por este gobierno que llegó aquí para quedarse y poner lo que haya que poner para que nuestro oeste se desarrolle”.

El Dr. Oscar González, a su turno, manifestó que “no es un día común hoy para Villa Dolores y Traslasierra. Nuestra región ocupa casi la tercera parte del territorio provincial, pero los 10 departamentos del noroeste sumados San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Ischilin, Cruz del Eje, Totoral, Tulumba, Rio Seco y Sobremonte, ente todos tenemos menos habitantes que el departamento Río Cuarto. Entonces esto hizo que durante muchos años de nuestra historia los gobiernos que pensaban en función de la urna invertían y hacían obras en donde había más ciudadanos porque veian a la provincia como una urna, y no como un ámbito que había que desarrollar armónicamente. Por eso la brecha entre nosotros y el resto de la geografía cordobesa se fue haciendo cada vez mayor. Yo vengo a decirles hoy que esta política ha concluido y que hoy nuestro gobierno tiene una política distinta para la provincia, porque queremos el crecimiento de todos y en armonía e igualdad. Nadie puede dudar que el gobernador Schiaretti ha apostado a la gobernabilidad de la Argentina y que, a diferencia de otros sectores, e incluso de nuestro propio partido, no quiere que al Presidente le vaya mal. Quiere que le vaya bien, porque nosotros queremos que a los argentinos les vaya bien. Pero si bien hemos apostado a la gobernabilidad, tenemos diferencias y el tema social es uno de ellos. Nosotros no creemos en la famosa teoría del derrame, que la generación de riquezas llena el vaso y después, lo que gotea, llega a los pobres. Todo nuestro gobierno provincial cree que solo las políticas activas contribuyen a mejorar el desarrollo humano, tanto del gobierno, de los municipios, de las comunas, de las organizaciones no gubernamentales, y entre todos tenemos que pelear por eso. En un país donde hay 30% de pobres, por razones que exceden largamente al gobierno provincial, posiblemente estas políticas no van a hacer que haya menos pobres, pero lo que sí, van a mitigar el impacto que la pobreza y la marginalidad causan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sabemos que la variable de ajuste de las crisis son los pobres. A lo mejor hay gente que no puede viajar dos veces por año a Europa o cambiar el auto, pero los pobres son los que pagan el pato de cada crisis institucional. Por eso creemos que las políticas deben ser activas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, y este Centro que hoy se inaugura aquí apunta a eso. Villa Dolores ya es una ciudad de más de 40.000 habitantes y es, por peso propio, la capital del oeste de Córdoba, y queremos desde aquí impulsar esta idea de la política social. Es el gobierno, junto a la sociedad, quienes tienen que mitigar los impactos de la pobreza sobre los sectores vulnerables”.

Luego manifestó González que “la historia no registra un programa de inversión como el que ha puesto en marcha el gobernador Schiaretti para la región de Traslasierra” y mencionó obras como el Gasoducto de la Costa, el Gasoducto a San José, Los Cerrillos y San Vicente, la construcción del Hospital de alta complejidad (se abren las ofertas el martes próximo), el pavimento de la Presidente Perón, la construcción de dos nuevas escuelas (una en Villa Dolores y otra en Los Cerrillos) y ampliación de otras ocho, el pavimento del circuito turístico Las Rosas, Los Molles, Las Chacras, se está abriendo otro circuito turístico que va desde Las Chacras hasta Los Hornillos por el borde las sierras, se está próximo a licitar el sistema cloacal de Mina Clavero y Cura Brochero y hay obras en proyecto. Sumando todo lo mencionado tenemos una inversión de 1.500 millones y no registra la historia un proceso como éste que acabo de contar, estando cosas aún pendientes como la finalización del camino de las Altas Cumbres que se incia en pocos días”.

Luego de las palabras del elgislador, se entregaron aportes a distintas instituciones y créditos a emprendedores por parte de la Fundación banco de Córdoba, y posteriormente se realizó el tradicional corte de cintas dejando oficialmente inaugurado el nuevo Centro.