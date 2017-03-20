LOS POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
14:15 HORAS DEL DÍA SÁBADO, EN CALLE 17 DE AGOSTO Y MARIANO MORENO SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 308, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 33 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA ECONO, CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 28 AÑOS, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO DE OTRO JOVEN DE 25 AÑOS, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE SE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES AL ACOMPAÑANTE DEL RODADO MOTOCICLETA.
16:35 HORAS DEL SÁBADO, EN CALLEJÓN CASTELLANO Y CLEOFAS MANZANARES SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 C.C, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 20 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO AL SUELO, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE SE LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
LA PAZ – PELIGRO DE INCENDIO.-
17:45 HORAS DEL SÁBADO, EN UN CAMPO UBICADO EN CAMINO ACCESO A LA PAZ, SE REGISTRO UN FOCO DE INCENDIO DONDE TRABAJO PERSONAL POLICIAL Y DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DICHA LOCALIDAD, SOFOCANDO EL MISMO MOMENTOS MAS TARDE, NO REGISTRÁNDOSE VICTIMAS NI DAÑOS MATERIALES, QUEMÁNDOSE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 12 POR 25 METROS CUADRADOS. INICIANDO LAS ACTUACIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
VILLA DOLORES – DETENIDOS-
21:40 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DEL ÁREA DE LA MUJER COLABORO CON PERSONAL DE LA CRÍA. CHANCANI, EN LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO Y UNA FEMENINA DE 38 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE CHANCANI.- LOS CUALES QUEDARON ALOJADOS EN LA CRÍA. DTTO. VILLA DOLORES. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, POR SUPUESTO AUTOR DE HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VINCULO.-
VILLA DOLORES – INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
DURANTE EL FIN DE SEMANA, SE LLEVO A CABO DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES EN JURISDICCIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL, CONSTATÁNDOSE VARIOS AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO, INICIÁNDOSE EN TODO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE MOTO PARTES
22:05 HORAS DEL DÍA SÁBADO, EN RUTA S307 Y CIRCUNVALACIÓN, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE POR EL LUGAR, OBSERVA UNA MOTOCICLETA 110 C.C, CON DOS MASCULINO QUIENES AL PERCATAR LA PRESENCIA POLICIAL SE DAN A LA FUGA ARROJANDO EN EL CAMINO UNA BOLSA, PARA LUEGO INGRESAR POR UN CALLEJÓN DONDE ABANDONAN EL RODADO DÁNDOSE A LA FUGA DE A PIE. SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 C.C Y DE UNA BOLSA DE NYLON COLOR NEGRA LA QUE CONTENÍA EN SU INTERIOR PARTES DE MOTOCICLETAS, QUEDANDO TODO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
11:30 HS DE LA VÍSPERA PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER, EL MENOR Y LA FAMILIA DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE BARRIO AERONÁUTICO, OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DE AMENAZAS CALIFICADAS QUE SE INVESTIGA EN LA CRÍA DE LA MUJER.
VILLA DOLORES – TRASLADO DE MENORES.
18:10 HS. PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, APREHENDIÓ EN COSTANERA NORTE DOS MENORES DE 16 AÑOS, DE AMBOS SEXOS, QUE MOMENTOS ANTES SUSTRAJERON EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD, UNA GORRA Y UNA CADENITA A OTRO MENOR. SE RECUPERO LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS Y SE TRASLADO A LOS MENORES A LA COMISARÍA VILLA DOLORES, COMUNICANDO AL SENAF, Y SEGUIDAMENTE ENTREGADOS A SUS PADRES CONTINUÁNDOSE CON LAS DIRECTIVAS IMPARTIDAS POR EL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – RECUPERO DE CELULAR.
19:30 DE AYER DOMINGO, SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA SUSTRACCIÓN DE UN CELULAR DESDE EL MOSTRADOR DE LA SUCURSAL DE UNA CADENA DE SUPERMERCADOS UBICADA EN AV. BELGRANO AL 1200. POR LO QUE SE ORDENO UN OPERATIVO SEGURIDAD A LOS FINES DE DAR CON EL O LOS AUTORES, COMO RESULTADO AL POCO TIEMPO DESPUÉS, UN MÓVIL QUE PATRULLABA BARRIO PIEDRA PINTADA LOGRO RECUPERAR EL ELEMENTÓ SUSTRAÍDO, IDENTIFICÁNDOSE AL AUTOR, QUEDANDO DICHO ELEMENTO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
19:00 HORAS DE AYER DOMINGO SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN EL DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 22 AÑOS OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO CON EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UNA TENTATIVA DE HURTO OCURRIDA EL VIERNES PASADO
SAN JOSE – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES
21:40 DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN BARRIO LA CAJUELA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 150CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 22 AÑOS, ACOMPAÑADO DE SU HERMANO DE 10 Y UN AUTOMÓVIL VW SENDA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 21 AÑOS. COMO CONSECUENCIA, EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA RESULTO CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE ATENDIDO EN EL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
LA PAZ – APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA
02:20 DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN MENOR DE 15 AÑOS QUE FUE SORPRENDIDO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, CON INTENCIONES DE SUSTRAER ELEMENTOS. EL MISMO FUE TRASLADADO A LA CRIA. CONTINUANDO CON LAS DIRECTIVAS DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
DENUNCIA DE HURTO CALIFICADO Y SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR
13:35 DE AYER DOMINGO, PERSONAL DE INVESTIGACIONES, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, RASTRILLO UN CAMPO DE BARRIO TRADICIÓN, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL DLX 110 CC DENUNCIADA POR SUSTRAÍDA EL DÍA SÁBADO A LA MADRUGADA EN VÍA PUBLICA DE ESTA CIUDAD, LOGRANDO ADEMÁS IDENTIFICAR AL AUTOR DEL HECHO COMO UN HOMBRE DE 20 AÑOS CON DOMICILIO EN AQUEL MISMO BARRIO.
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