A JUICIO EMPRESARIO DE VILLA DOLORES

FOTO ILUSTRATIVA

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación, ELEVÓ A JUICIO la causa seguida en contra del empresario local RAUL RAMÓN OGAS, de 73 años de edad, domiciliado en esta ciudad de Villa Dolores, que se iniciara el año pasado en virtud de un procedimiento de allanamiento que se hizo en su morada ordenado por una Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Córdoba Capital.

Según la acusación, los hechos delictivos por los cuales se ha imputado a Raúl Ramón Ogas encuadran en la figura delictiva de “encubrimiento calificado -tres hechos- en concurso real” (art. 277, inc. 3 (b en función del art. 277 inc. 1 c) y 55 del C.P.), toda vez que el imputado habría recibido de autores ignorados y utilizado en su provecho dos máquinas viales -una retro excavadora y una motoniveladora- de dudosa procedencia, cuyas placas y numeraciones identificatorias -originales- habrían sido suprimidas y un camión al que le habrían sacado el motor original y le habrían colocado otro, perteneciente a un colectivo sobre el que pesaba una orden de secuestro.

El acusado estuvo detenido a disposición de la Fiscalía y recuperó su libertad bajo condiciones que aún se encuentra cumpliendo.