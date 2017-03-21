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GRAVE ACCIDENTE DE UN OBRERO DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE VILLA DOLORES

ACCIDENTE 2 VDX

SIENDO APROXIMADAMENTE EL MEDIODIA DE HOY, EL CENTRO DE LA CIUDAD SE VIÓ ALTERADO POR LOS SONIDOS DE LA AMBULANCIA QUE A TODA PRISA ACUDIA A UN LLAMADO DE EMERGENCIA EN LA CALLE 25 DE MAYO Y ALEJO CARMEN GUZMÁN EN PLENO CENTRO.

SE TRATABA DE UN ALBAÑIL QUE TRABAJABA SOBRE UN ANDAMIO Y POR CAUSAS QUE SE DESCONOCEN SE PRECIPITÓ AL VACIO DESDE 5 METROS DE ALTURA.

EL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN PABLO ESTEBAN FUE EL PRIMERO EN PASAR POR EL LUGAR Y DAR CONTENCION AL HERIDO Y ADEMÁS FUE QUIEN LLAMÓ AL SISTEMA DE EMERGENCIA.

LOS BOMBEROS NO TARDARON EN LLEGAR Y SE CONOCIÓ QUE EL OBRERO HERIDO ES UN JOVEN DE 25 AÑOS DOMICILIADO EN NUESTRA CIUDAD, TRASLADADO LUEGO AL HOSPITAL REGIONAL DONDE SE LE DIAGNOSTICARON TRAUMATISMO DE CRANEO Y GOLPES VARIOS.
ACCIDENTE 4 VDX
ACCIDENTE VDX
ACCIDENTE 3 VDX
electron

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