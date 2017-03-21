GRAVE ACCIDENTE DE UN OBRERO DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE VILLA DOLORES
SIENDO APROXIMADAMENTE EL MEDIODIA DE HOY, EL CENTRO DE LA CIUDAD SE VIÓ ALTERADO POR LOS SONIDOS DE LA AMBULANCIA QUE A TODA PRISA ACUDIA A UN LLAMADO DE EMERGENCIA EN LA CALLE 25 DE MAYO Y ALEJO CARMEN GUZMÁN EN PLENO CENTRO.
SE TRATABA DE UN ALBAÑIL QUE TRABAJABA SOBRE UN ANDAMIO Y POR CAUSAS QUE SE DESCONOCEN SE PRECIPITÓ AL VACIO DESDE 5 METROS DE ALTURA.
EL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN PABLO ESTEBAN FUE EL PRIMERO EN PASAR POR EL LUGAR Y DAR CONTENCION AL HERIDO Y ADEMÁS FUE QUIEN LLAMÓ AL SISTEMA DE EMERGENCIA.
LOS BOMBEROS NO TARDARON EN LLEGAR Y SE CONOCIÓ QUE EL OBRERO HERIDO ES UN JOVEN DE 25 AÑOS DOMICILIADO EN NUESTRA CIUDAD, TRASLADADO LUEGO AL HOSPITAL REGIONAL DONDE SE LE DIAGNOSTICARON TRAUMATISMO DE CRANEO Y GOLPES VARIOS.
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