IMPUSIERON EL NOMBRE DE RAFAEL HORACIO LÓPEZ AL SALÓN DEL CENTRO CULTURAL DE CEMDO

En un emotivo acto realizado en el Centro Cultural Cooperativo de CEMDO, se le impuso el nombre del poeta Rafael Horacio López, recientemente fallecido, al Salón de ese Centro. Una nutrida concurrencia de vecinos, familiares, amigos y representantes de la cultura dolorense le dieron un digno marco al homenaje. La Sra. Nélida Báez interpretó un par de canciones y luego Gabriela Bayarri y Carolina Militello fueron conduciendo el sentido homenaje al poeta. La esposa del “Rafa”, Lita Cáceres de López, junto a sus hijos y al presidente de la Cooperativa Hugo Roberto Clavero, procedieron a descubrir un mural fotográfico que fuera idea de José Luis Colombini y que plasmaron con su generoso trabajo la artista plástica “Michi” Troncoso en el diseño y el valioso aporte en la fotografía del periodista y poeta Miguel Ángel Ortíz.

La poetisa Susana Miranda le entregó a Lita Cáceres un recordatorio y tuvo sentidas palabras hacia el poeta que ya no está entre nosotros. También hicieron uso del micrófono “Michi” y Miguel Ángel, autores del mural.

La señora Lita, a su turno, dijo que “hace tres meses que Rafa se fue y yo todavía no tengo la respuesta del porqué. Pienso que él no tenía enemigos. Por el contrario, con el que pasaba se saludaba cordialmente y para nosotros, la familia, era el ejemplo. Quiero agradecer a todos ustedes. Tardes de la Biblioteca Sarmiento es mi familia y todos ustedes también están incorporados a mi corazón. Me siento muy orgullosa de haber sido la compañera de él durante 60 años. Me voy a recomponer anímicamente, porque con los hijos hemos decidido continuar la obra buscando el material que celosamente guardaba”.

El presidente Clavero manifestó su agradecimiento hacia Gabriela y Carolina por la iniciativa y a los que colaboraron en plasmarla. Agregó que “nuestra Cooperativa ha tenido y tiene un fuerte compromiso con la cultura. A lo largo de las páginas de su historia ha podido rescatar el valor de los saberes y el conocimiento en definitiva de la identidad tan característica que tenemos aquí en Traslasierra y, particularmente, aquí en Villa Dolores. A través de la creación de los medios de comunicación, tanto Radio Cooperativa como CEMDO TV, se registra un acontecimiento trascendente para la vida económica, política, educativa y cultural del ámbito local y regional, y desde este Centro Cultural y su Biblioteca Caranday, también se busca atesorar nuestra identidad, sea con escritores, historiadores, poetas y artistas de nuestra región. Por eso hoy quisimos rescatar a este poeta entrañable, a esta gran persona, gran docente, uno de los pioneros de los Encuentros de Poetas, maestro ejemplar e iniciador del Festival Infantil de la Canción y la Poesía que reúne cada año más de 500 niños de todas las escuelas en nuestra ciudad. Porque ha sido incansable en la promoción de la lectura, de la poesía y del cuento en numerosas escuelas rurales y urbanas de nuestra región. Después de jubilarse quien también integró el Concejo de CEMDO, creemos que Rafael Horacio López merec3 nuestro reconocimiento”. La oportunidad fue propicia para que el dirigente cooperativo anunciara la decisión de recuperar la Feria del Libro que se concretará en el mes de agosto próximo.