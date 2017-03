SE INSTALÓ LA CARPA BLANCA DOCENTE EN PLAZA MITRE

Desde la mañana de este martes se instaló en Plaza Mitre de nuestra ciudad la Carpa Blanca docente. Tuvo una buena convocatoria y se realizaron diversas actividades de esclarecimiento respecto a la conflictiva situación del sector docente. Pudimos observar a dirigentes gremiales nucleados en UEPC, y dialogamos con Gerardo Coria, quien fue uno de los impulsores de la iniciativa.

¿Qué está pasando hoy en Plaza Mitre?



Se ha decidido la semana pasada, después de las dos jornadas de paro que hubo, hacer una manifestación, una forma de visibilizar el conflicto docente que se está agravando día a día en la educación, tanto en el país como en Córdoba. Estamos utilizando el símbolo de la licha docente que es la Carpa Blanca y no solo estamos con la Carpa, sino que invitamos a artistas que han adherido a esta jornada y tenemos un micrófono abierto en donde la gente puede venir y manifestarse brindando su opinión. Sabemos que hay muchísimos compañeros que adhieren a esta situación en cuanto al reclamo, pero a veces no pueden manifestarse haciendo paros o no están de acuerdo con ellos. Lo que queremos especialmente es visibilizar los reclamos en particular y también la situación de degradación de la educación que está imperando en el país. Por eso decidimos salir a la calle, manifestar y contarle la situación a la gente.

¿Tienen el apoyo del gremio?



Si bien esto fue decisión espontánea de un grupo de docentes de todo el valle, después la UEPC adhirió a la propuesta y aceptamos tal decisión porque nos parece que es el gremio que en este momento representa orgánicamente a los docentes, y acá están apoyando y nos han brindado material para poder armar aquí la Carpa.

¿Le dice algo que quien fuera alto dirigente del gremio, hoy sea Ministro de Educación en la provincia?



Duele saber que una persona que ha estado del lado de los docentes en cuanto a su representación, de pronto se ponga del lado del gobierno. Más allá de ello, estamos llegando a un punto en donde hay un gobierno que no quiere escuchar y que no propone nada y ni siquiera dan un número escrito para que se pueda discutir con las bases.

¿La Carpa se instala solo hoy?



La vamos a hacer hoy (por el martes) y trataremos de sostenerla por el día miércoles. Dependemos un poco de la cantidad de compañeros que se comprometan a a mantenerse acá en la plaza y hacer una rotación para lo podamos lograr.