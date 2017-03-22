NOTICIAS POLICIALES DE PRIMERA MANO
La Unidad policial departamental San Javier, dio a conocer esta mañana, como cada dia las noticias policiales.
VILLA DOLORES – ACCIDENTES SIMPLES
EN LA MAÑANA DE LA VÍSPERA SE REGISTRARON TRES ACCIDENTES SIMPLES EN ESTA CIUDAD DE VILLA DOLORES, UNO EN CALLE 25 DE MAYO ESQUINA SIRIA ENTRE UN R12 Y UN CAMIÓN MERCEDES BENZ 1518, OTRO EN BELGRANO 1279 ENTRE UN FORD FIESTA Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC, Y EL TERCERO EN CENOBIO SOTO Y ALBERDI ENTRE UNA PICKUP FORD F100 Y UNA MOTOCICLETA BLITZ.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRABAJO.
11:45 HS PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA QUE PATRULLABA SECTOR CÉNTRICO CONSTATO EN CALLE ALEJO CARMEN GUZMÁN 102 LA PRESENCIA DE UN HOMBRE DE 25 AÑOS QUE DESEMPEÑÁNDOSE COMO ALBAÑIL SE HABÍA PRECIPITADO DESDE EL PRIMER PISO, ENCONTRÁNDOSE EN EL SUELO CON LESIONES EN SU ROSTRO Y DEMÁS PARTES DEL CUERPO A ESTABLECER, SIENDO REQUERIDA LA PRESENCIA DE LA AMBULANCIA QUE LO TRASLADO AL HOSPITAL.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES
12:10 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLE CASEROS Y COSTANERA SUR, PROTAGONIZADO POR DOS MOTOCICLETAS, UNA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 52 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO LOS OLIVOS Y UNA MOTOCICLETA LEGNANO 150 CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 54 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO 9 DE JULIO. COMO CONSECUENCIA AMBOS CONDUCTORES RESULTARON LESIONES LEVES SIENDO TRASLADADOS EN AMBULANCIAS AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO.
14:00 HS DE LA VÍSPERA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS SE ALLANO LA VIVIENDA DE UN HOMBRE DE 20 AÑOS LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA MANOPLA DE METAL Y BUZO CON CAPUCHA, PRENDA QUE FUERA DENUNCIADA POR SUSTRAÍDA A UN ESTUDIANTE SECUNDARIO A LA SALIDA DEL COLEGIO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES.
19:10 HS DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE PEDRO FRAGA 140 DONDE DOS MUJERES, UNA CONDUCTORA DE 44 Y SU ACOMPAÑANTE DE 27, AMBAS OCUPANTES DE UNA MOTOCICLETA BRAVA 110 CC CAYERON DE LA MISMA TRAS REALIZAR UNA MANIOBRA BRUSCA A CAUSA DE UN PERRO. FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL RESULTARON CON LESIONES GRAVES LA CONDUCTORA. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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