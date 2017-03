EN 30 DIAS COMIENZA EL FINAL DEL CAMINO DE JUAN PEREYRA

El 29 de enero de 2009 la ex presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, por expreso pedido del intendente dolorense Juan Manuel Pereyra, (hoy diputado nacional por Córdoba) y en el escenario del teatro griego sé firmó el convenio entre la provincia y la nación para la ejecución del tramo final del Camino a las Altas Cumbres.

En un inicio cuando comenzaron las obras con la primera transferencia del ejecutivo nacional en los primeros meses de 2012 se pensó que en 2014 podría ser inaugurado. Luego los trabajos fueron parados y comenzó una novela que hoy entrega un nuevo capítulo con el anunció del gobierno provincial de la mano del Legislador Oscar González, quien jornadas atrás en medio de importantes anuncios indico en Villa Dolores que pronto comenzarían nuevamente las obras de este clave avance vial para la región y la provincia. “Es una obra macro, son casi mil millones de pesos de inversión, yo me animo a decir que se retomaran las obras en los próximos 30 días”.

Viajar desde la ciudad de Córdoba o desde los valles de Punilla, Calamuchita y Paravachasca hacia Traslasierra será más rápido y sencillo, una vez que se termine el ultimo camino de las Altas Cumbres.

La mayor, de 22 kilómetros, implicará una nueva vía para acceder a Altas Cumbres. Hasta ahora, quien viaja a Traslasierra desde la capital o el centro y sur provincial, debe optar por la ruta que pasa por Carlos Paz e Icho Cruz, o por la que desde Falda del Carmen (cerca de Alta Gracia) se eleva hasta Bosque Alegre. Por ambas se llega hasta Las Jarillas, donde se inicia el tramo de la ruta 34 que atraviesa el cordón serrano y llega a Mina Clavero.

La nueva vía implica generar otro acceso, desde Las Jarillas hasta Falda del Cañete, paraje cercano a la autopista Córdoba-Carlos Paz y donde se ubica la sede de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales).

Se trata de “la obra vial más importante de los últimos años en Córdoba. Para comparar su costo es cuatro veces superior al del Camino del Cuadrado, e implica cuatro veces más movimiento de tierra que éste.

EL CAMINO DE JUAN: La gente de la ciudad comenzó a bautizar a esta nueva ruta como “el camino de Juan”, por ser él mismo quien la consiguió en una reunión en Buenos Aires con Néstor Kirchner. Según cuenta como anécdota el ex intendente dijo en varios reportajes que “me llamaron desde la casa rosada para decirme que la presidenta había aceptado mi invitación de venir a Villa Dolores y

luego me llamó el gobernador Juan Schiaretti y me dijo que había sentido el rumor de que Cristina quería venir a esta ciudad, entonces el gobernador me dijo, mirá Juan necesito que me hagas el favor de pedirle a la presidenta el tramo de las altas cumbres que falta, con gran orgullo se lo pedí a Cristina y al otro dia firmaron el convenio”. HORACIO SOSA PARA VDX.-