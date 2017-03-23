ACCIDENTE CON UN EQUINO SUELTO, ALLANAMIENTO EN P. PINTADA Y SECUESTROS DE VEHICULOS EN LOS POLICIALES DE HOY
VILLA DOLORES – SECUESTRO EQUINO
10:50 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN EQUINO, EL CUAL MOMENTOS ANTES, HABÍA SIDO ENVESTIDO POR UN VEHICULO MARCA VW VOYAGE, CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 55 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES. QUEDANDO EL EQUINO SECUESTRADO POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
11:30 HS DE LA VÍSPERA, PROFUNDIZANDO CON LA INVESTIGACIÓN POR UN HECHO DE USURPACIÓN Y RETENCIÓN INDEBIDA, PERSONAL DE LA BRIGADA INVESTIGACIONES, DILIGENCIO OFICIO DE ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO UBICADO EN BARRIO PIEDRA PINTADA. EL CUAL ARROJO RESULTADO POSITIVO, SECUESTRÁNDOSE ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO MOTO VEHÍCULOS
EN EL DÍA DE AYER, Y EN DIFERENTES CONTROLES DISPUESTO POR PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE TRES MOTO VEHÍCULOS. POR DIFERENTES INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DEL CUAL RESULTAN INFRACTORES SUS CONDUCTORES.
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