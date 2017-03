La Argentina, entre los cinco países con mayor evasión impositiva en 2016

Los datos del informe, realizado por los investigadores Alex Cobham, director Ejecutivo de TJN, y Petr Janský, economista de la Universidad Carolina de Praga, marcan que el año pasado a nivel mundial hubo más de US$ 500.000 millones que las grandes compañías multinacionales evadieron en cada uno de los países donde operan, con maniobras de ‘profit shifting’. Este mecanismo consiste en ocultar las ganancias que obtienen por su operación en países con alta presión tributaria e imputarlas en subsidiarias radicadas en paraísos fiscales o distritos con menores cargas impositivas.

En el ranking elaborado por TJN, la Argentina aparece en el quinto escalón global entre los 102 países comprendidos por los investigadores, rodeada de las principales potencias económicas del planeta. El primer lugar corresponde a los Estados Unidos, donde la evasión el año pasado fue estimada US$ 188.830 millones, cifra equivalente al 1,13% de su PBI.

En el segundo puesto se ubicó China, donde según TJN la evasión fiscal por parte de grandes empresas alcanzó los US$ 66.807 millones el año pasado, un monto que representa un 0,75% de su PBI. En tanto, Japón fue tercero, con US$ 46.791 millones en evasión (0,93% del PBI), mientras que la India fue cuarto, con un total de US$ 41.169 millones estimado (2,34% del PBI).

Otras potencias económicas entre los países con mayor evasión, según TJN, son Francia (es sexto, com US$ 19.781 millones, 0,72% del PBI), Alemania (séptimo, con US$ 15.024 millones, 0,42% del PBI) y Australia (11°, con US$ 6055 millones, 0,41% del PBI).

Entre los países latinoamericanos, Perú ubica el puesto 16. De acuerdo con el relevamiento de TJN, allí la evasión ascendió a US$ 4925 millones (2,34% del PBI). En tanto, Colombia aparece en el puesto 18 (US$ 2759 millones, 0,75% del PBI).(FUENTE NACION).