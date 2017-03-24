COMPLETO INFORME POLICIAL DEL FERIADO
SECUESTRO POR ALTERACIÓN DEL NUMERO DE CHASIS.
09:50 DEL DÍA DE AYER, EN EL PUESTO DE VERIFICACIÓN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA PICK UP MARCA GMC, AL CONSTATAR ALTERACIÓN DEL NUMERO DE CHASIS, EL CUAL HABIA SIDO PRESENTADO A VERIFICAR POR UN HOMBRE DE 36 AÑOS CON DOMICILIO EN LUYABA, DANDO INICIO A LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES QUEDANDO EL RODADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE TURNO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO
11:30 HS DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLES PEDRO C. MOLINA Y MARTÍN FIERRO, PROTAGONIZADO POR UNA BICICLETA PLAYERA AZUL CONDUCIDA POR UN MENOR DE 14 AÑOS Y UN AUTOMÓVIL COLOR GRIS QUE NO SE ENCONTRABA EN EL LUGAR. EL MENOR FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA AL HOSPITAL CON LESIONES LEVES.
LOS HORNILLOS – INCENDIO DE AUTOMOTOR.
14:30 HS. EN RUTA 14 ALTURA MONTE BERICO, BOMBEROS DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS DEBIERON INTERVENIR VARIOS MINUTOS PARA EXTINGUIR EN SU TOTALIDAD LAS LLAMAS DE UN AUTOMÓVIL. SE ENTREVISTO A SU PROPIETARIO, UN HOMBRE DE 34 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD QUE MOMENTOS ANTES SE CONDUCÍA JUNTO A SU FAMILIA, RESULTANDO TODOS ILESOS.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTOS POSITIVO.
15:10 HS DE AYER, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO ALBERDI, DE ESTA CIUDAD, DOMICILIO DE UNA MUJER DE 32 AÑOS, SECUESTRANDO PRENDAS DE VESTIR, EN RELACIÓN A DENUNCIA POR UN HECHO DE HURTO.
15:20 HS DE LA VÍSPERA, SE EFECTÚO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO ARDILES, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA EMBARCACIÓN CON MOTOR, EN RELACIÓN A DENUNCIA POR RETENCIÓN INDEBIDA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES
20:10 HS DE AYER EN LA ESQUINA DE CALLES BELGRANO Y HORMAHECHE DE ESTA CIUDAD SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN PEUGEOT 504 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 40 AÑOS CON DOMICILIO EN LAS TAPIAS Y UNA MOTOCICLETA CORVEN 110 CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 41 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO JARDIN DE ESTA CIUDAD, LA QUE FUE TRASLADADA EN AMBULANCIA AL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN.
VILLA DOLORES – DETENCIÓN POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.
21:25 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DEL ÁREA DE LA MUJER EL MENOR Y LA FAMILIA, DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL, PROCEDIENDO EN VÍA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 41 AÑOS POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, QUEDANDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
LOS CERRILLOS – DETENCIÓN POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
00:45 DE LA FECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 36 AÑOS QUE EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD HABÍA AGREDIDO Y AMENAZADO A SUS PADRES, REACCIONANDO TAMBIÉN EN CONTRA DEL PERSONAL POLICIAL ACTUANTE. SE RECEPTO DENUNCIA DE SUS PROGENITORES, SIENDO TRASLADADO Y ALOJADO EN LA COMISARÍA VILLA DOLORES A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
VILLA DE LAS ROSAS – ACCIDENTE CON LESIONADO.
01:25 HS EN CALLE INTIHUAN DE LAS CHACRAS DE VA. LAS ROSAS OCURRIO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA ZANELLA 125 CC CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS ACOMPAÑADO DE OTRO DE 17 QUIEN CAYO DEL RODADO AL PASAR POR UN LOMO DE BURRO, RESULTANDO CON EXCORIACIONES EN ROSTRO Y BRAZOS POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE SIMPLE.
06:15 HS EN LA ESQUINA DE CALLES BELGRANO E ITALIA DE ESTA CIUDAD SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA TOYOTA HILUX GRIS, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 37 AÑOS Y UN ESCOSPORT CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 36 AÑOS, AMBOS DE BARRIO CENTRO. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments