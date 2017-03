“EL DERECHO A LA IDENTIDAD”

El abogado de nuestra ciudad Christian Casas Cassataro nos ha enviado un editorial con respecto a este día de la memoria, el cual ponemos a disposición de ustedes.

“La identidad es más que un derecho es lo que marca un camino en la vida, para saber dónde vamos debemos saber quiénes somos, pero va mas allá aun, la falta de identidad genera miedos, inseguridad y resignación en muchos casos confusiones, es una necesidad y toda necesidad genera un derecho, es por ello desde la niñez diferentes legislaciones y tratados internacionales lo regulan y reconocen como un derecho humano fundamental.

Desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse una identidad. Para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos, hoy en día junto a la inscripción se debe dar información o datos del padre o madre cuando acude uno solo al registro, justamente por ello, la identidad es un derecho personal del niño y nadie ni los padres pueden vulnerarlo.

La inscripción al momento del nacimiento en el registro civil está garantizada en forma gratuita para todos los niños y niñas. Conocer tu identidad es un derecho humano, ¿Cómo te llamas?. ¿Cuántos años tenés?.¿Dónde naciste?.¿Cómo se llaman tus papás? es tu derecho y te corresponde.

El Derecho a la Identidad del niño o niña es un interés jurídico superior que prevalece sobre los intereses jurídicos de los demás, todo esto no existía y fue pisoteado por la dictadura militar, el golpe de estado que no solo dejo desaparecidos y personas que hasta el día de hoy buscan saber quiénes son, sino que desató una guerra civil entre argentinos sin precedentes, consecuencias que hasta hoy se pagan, así de grande fue el daño.

Y así de gigante debe ser nuestra responsabilidad para que esto no vuelva a pasar, comenzando por respetar las instituciones y estas respeten a la sociedad, siendo sinceros y educar en el seno familiar, laboral y educativo, haciendo conocer nuestros derechos y no negando derechos a quien no sabe que los tiene.

Debemos ser luz e iluminar, informar que todo ser vivo cuenta con una ley o derecho que lo ampara, “quienes tengan información tienen la labor moral de revelarla”. NUNCA MAS!!!. Christian Casas Cassataro (Abogado).-”