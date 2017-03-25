LOS POLICIALES DEL DIA SABADO
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
08:30 DE AYER, PERSONAL DE INVESTIGACIONES CONTINUANDO CON AVERIGUACIONES REFERENTE AL HURTO DE UNA MOTOCICLETA, HECHO OCURRIDO DÍAS ATRÁS, DILIGENCIO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO TRADICIÓN, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA Y UNA BILLETERA CON LICENCIA DE CONDUCIR DEL DAMNIFICADO LOGRÁNDOSE EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD.
16:30 HS. DE AYER, EFECTIVOS DE LA PATRULLA, CONTROLAN EN CALLE ROBERTO J. NOBLE EN BARRIO PIEDRA PINTADA, UN VEHICULO PEUGEOT 207 CONSTATANDO QUE LA CONDUCTORA, UNA MUJER MAYOR DE EDAD, SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD, CONSTATADO LUEGO POR MEDICO POLICIAL, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:10 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE INVESTIGACIONES, JUNTO A PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA, DILIGENCIO ORDEN DE ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA CÉNTRICA DE ESTA CIUDAD, SE REALIZARON CROQUIS, TOMAS FOTOGRÁFICAS Y DEMÁS ACTUACIONES EN RELACIÓN A DENUNCIA DE USURPACIÓN.
LAS ROSAS – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES
20:40 HS. EN LA ESQUINA DE CALLES 25 DE MAYO Y OLAVE CHACON SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN FIAT PALIO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 33 AÑOS CON DOMICILIO EN PARAJE LAS CHACRAS DE ESA, Y UNA MOTOCICLETA GILERA 110 CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 39 AÑOS CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD ACOMPAÑADO DE OTRO DE 32 CON DOMICILIO EN VILLA DOLORES. COMO CONSECUENCIA EL ACOMPAÑANTE DE LA MOTOCICLETA RESULTO CON FRACTURA DE TOBILLO IZQUIERDO Y EL CONDUCTOR EXCORIACIONES EN TOBILLO Y BRAZO IZQUIERDO.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
00:45 DE LA FECHA, EN CALLE ITALIA ALTURA DEL 450, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA ZANELLA 150 CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA DE LAS ROSAS. SE INICIARON ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – TRASLADO DE MENORES
00:58 HORAS DE LA FECHA, DESDE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN A LA ALTURA DEL 715 PERSONAL DE LA PATRULLA, ALERTADOS POR VECINOS Y TRANSEÚNTES, PROCEDIÓ AL CONTROL Y TRASLADO DE CINCO MENORES CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO, LOS QUE SE ENCONTRABAN CAUSANDO MOLESTIAS A TRANSEÚNTES Y AUTOMOVILISTAS QUE PASABAN POR EL LUGAR. CON CONOCIMIENTO DEL SENAF FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES.
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