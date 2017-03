A JUICIO LA PAREJA QUE ROBO,HUYO Y LUEGO SE ESTRELLO CONTRA UNA VIVIENDA

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, dictó la ELEVÓ A JUICIO el caso de la pareja de presuntos ladrones que robaron un automotor estacionado en horas de la madrugada de un día sábado y luego emprendieron una peligrosa huída por el centro de nuestra ciudad.

Los imputados son: 1) NOELIA MARYSOL GONZALEZ, de 36 años de edad, ama de casa, nacida en la ciudad de Córdoba Capital, Pcia. de Córdoba y domiciliada en esa capital en B° San Roque; y 2) MAXIMILIANO CRISTIAN PERALTA, de 28 años de edad, ayudante de albañil y pintor de obras, nacido en la ciudad de Córdoba y domiciliado en esa misma ciudad en B° Los Filtros.

El grave hecho del que se los acusa da cuenta de que: El día cinco de agosto del año dieciséis, siendo aproximadamente las 23:00 horas, los incoados Noelia Marysol González y Maximiliano Cristina Peralta, circulaban en el automóvil Marca Peugeot, modelo 206, color gris, por calle Felipe Erdman de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba. Así las cosas, al llegar a la numeración 270 –entre calles Italia y Hormaeche-, la imputada González, con ánimo furtivo y distribuyéndose las tareas, detuvo la marcha del rodado mencionado, descendiendo del mismo el imputado Peralta y dirigiéndose hacia una Pick Up, marca Volkswagen, modelo Amarok, color blanco, de propiedad de L.C., que se encontraba estacionada sobre el lateral Sur de dicha arteria. En ese contexto, el prevenido Peralta, utilizando presumiblemente algún elemento contundente no individualizado aún por la Instrucción, rompió el vidrio de la ventanilla trasera derecha de la Pick Up mencionada, apoderándose ilegítimamente de dos bolsos marca Nike, uno de ellos de color rojo con su logo en color negro el que contenía prendas de vestir masculinas y la suma de pesos cuatro mil ($ 4000), y el otro de color violeta en degradé, que contenía en su interior prendas de vestir femeninas, para luego subir en el asiento del acompañante del vehículo en el que lo aguardaba la imputada González, dándose ambos a la fuga con lo sustraído por calle Felipe Erdman en sentido de circulación Oeste–Este. En ese instante, el testigo M.R., que ocasionalmente observó la situación relatada precedentemente, emprendió la persecución de los imputados en su automóvil haciendo juego de luces en procura que se detuvieran, momento en el cual la procesada González, -chofer del rodado en el que se conducían ambos incusos- aceleró el vehículo, dándose a la fuga raudamente por distintas calles de la ciudad, transitando algunas de ellas en contramano y a elevada velocidad. Así las cosas, y al llegar a calle Eliseo Segura, encontrándose entre calles Hormaeche e Italia -aproximadamente a mitad de cuadra-, la imputada González detuvo la marcha de su rodado, descendiendo del mismo el incuso Peralta –quien viajaba en el asiento del acompañante-, el cual trastabilló y cayó al suelo, oportunidad en la que R. también detuvo su rodado y abrió la puerta con intenciones de bajarse, oportunidad en que el procesado Peralta se levantó y apuntó a R. con un arma de fuego, tipo pistola, de color oscuro –la que aún no ha sido habida por la Instrucción-, por lo que R. no bajó de su rodado, activando la marcha atrás, mientras que Peralta seguía apuntando a R. para luego darse a la fuga corriendo. Así las cosas, R. continuó en la persecución del Peugeot 206 conducido por la encartada González que emprendió nuevamente su escape a elevada velocidad por distintas arterias de la ciudad, circulando algunas de ellas en contramano, hasta llegar a la Av. Arturo Illia, calle en la que viró hacia el la izquierda circulando una cuadra aproximadamente en contramano, para luego tomar el carril correcto, y al llegar a las inmediaciones de la Escuela Mercedes de San Martín, cruzó un “lomo de burro” que –presumiblemente debido a la velocidad de circulación- hizo que el automóvil Peugeot 206 se desestabilizara, cruzando posteriormente un segundo “lomo de burro”, tras el cual la procesada González quiso girar por calle Oreste Zerega, perdiendo el control del rodado, impactando finalmente contra un árbol, donde el vehículo Peugeot 206 se detuvo por completo. En dicha oportunidad, la encartada González fue aprehendida por personal policial que se hizo presente en el lugar.

Por el hecho anteriormente descripto, la encartada Noelia Marysol González deberá responder, según la acusación, como supuesta participe necesaria del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego de operatividad no acreditada en los términos de los arts. 45 y 166 inc. 2, tercer párrafo -primer supuesto- del Código Penal; en tanto que el incoado Maximiliano Cristian Peralta, deberá responder como supuesto autor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego de operatividad no acreditada en los términos del art. 166 inc. 2 –tercer párrafo, primer supuesto- del Código Penal.

Cabe acotar que la imputada González al momento de los hechos se encontraba en avanzado estado de embarazo, no obstante lo cual fue alojada en la Cárcel de Bower en su momento y actualmente se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en forma domiciliaria, luego de que naciera su hijo. La joven mujer también tiene abierta una causa de narcotráfico en una Fiscalía especializada de la ciudad de Córdoba.

Por otro lado el acusado Peralta fue detenido unos días después en la ciudad de Córdoba, merced a la actuación de la policía de investigaciones de la Unidad Regional Departamental San Javier, y luego de ser habido fue sometido a una rueda de reconocimiento en la que fue señalado sin lugar a dudas por el testigo presencial, oportunidad en que el acusado intentó desfigurar su rostro colocándose papeles en su boca. Peralta posee una condena por robo en su haber, habiendo pasado varios años en la cárcel. El nombrado continúa detenido en la Unidad Penitenciaria local.-