INFORMACIONES MUNICIPALES DE VILLA DOLORES

Guillermo Sappia de la oficina municipal de prensa nos brinda el panorama informativo desde la casa del pueblo.

DIA NACIONAL DE LA MEMORIA “QUIEN NO TIENE MEMORIA ESTA MUERTO”



El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores Matías Ramiro Stumpf dijo que “el gobierno, del cual formo parte y que conduce la Intendente Gloria Pereyra reafirma una vez más el concepto, que, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida, quién no tiene memoria está muerto.-

Así lo expresó en el acto central realizado en Plaza Mitre en el cuadragésimo primer aniversario de homenaje a las víctimas del terrorismo de estado organizado por el municipio y la Comisión de la Memoria de esta ciudad.-

Encabezó el mismo la Intendente Gloria Pereyra, estando presentes el Diputado Nacional Juan Manuel Pereyra, Mónica Piñeyro presidenta de la Comisión de la Memoria, legisladores municipales, funcionarios del gobierno de la ciudad entre otras autoridades.-

María del Rosario Luque (Comisión de la Memoria) dijo que “levantamos nuestra voz para decir que la memoria no se toca y cada uno de nosotros debe convertirse en defensor férreo de los derechos de todos; el 24 es un día de reflexión para que estas cosas no pasen nunca más”.-

Luque agradeció el apoyo del Gobierno de la Ciudad, -dijo- esto no es común en el Valle de Traslasierra, lo agradecemos infinitamente”.-

PALABRAS DE STUMPF



El funcionario municipal indicó que “memoria, verdad y justicia, son palabras que encierran mucho más que una fecha, son palabras cargadas de dolor, de lucha y de compromiso, palabras que encierran vidas que no están, vidas que aguantan y vidas que se encuentran”.-

A título de presentación dijo que “quien les habla pertenece a una generación que creció escuchando relatos e historias sobre los denominados sucesos del plomo, pero el tiempo y las circunstancias, la formación de por medio, me llevaron a evaluar desde mi propia convicción”.-

Stumpf dijo enfáticamente que “hay personas que están convencidas que asesinando personas, asesinan también los pensamientos y los sueños, pensamientos que son palabras y sueños que son silencios”.-

Acotó que “quienes así lo creen en realidad tienen miedo y ese miedo sin duda está disfrazado de autoritarismo y arbitrariedad, buscando como objetivo la impunidad y el olvido”.-

En otro párrafo expresó “la dictadura exterminó no solo a una generación sino que, como era su objetivo arrasó con la participación y esa generación que acallaron encuentra hoy su equivalente en muchísimos jóvenes que deciden cada día unirse para construir un futuro sin censura, sin persecuciones y sin exterminio”.-

“Esa concepción –dijo- es propia de mentes enfermizas, grupos de individuos impresentables que pretendieron y pretenden dar continuidad a una situación que la democracia se encargó de desenmascarar”.-

“Las voces contra la impunidad han tenido una síntesis que rotundamente señala que la conmemoración de la memoria es también la celebración del mañana”.-

Sostuvo que “memoria no es voltear la cara y el corazón al pasado, no es recuerdo estéril que habla de risas o lágrimas, memoria es para que mañana no se repitan las pesadillas; que la memoria siga siendo una vacuna contra la muerte y al mismo tiempo, alimento indispensable para la vida”.-

Concluyó diciendo “transmito desde este lugar un especial saludo y afecto a todos los familiares y amigos directos de las víctimas del terrorismo de estado de Villa Dolores y de todo Traslasierra”.-

AUTOMOTORES – PATENTE HOY VENCE



El vencimiento de la primera cuota sobre los automotores, acoplados y similares, vence hoy 27 de marzo de 2017 inclusive.-

El pago en término tiene una bonificación automática del treinta por ciento.-

SERVICIOS PUBLICOS

LA BASURA PATOGENA

CON CUIDADO EXTREMO

La Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores solicita a toda la población el mayor de los recaudos en el momento de embolsar los residuos domiciliarios.-

En tal sentido los elementos cortantes, como jeringas, latas, elementos punzantes deben ser cubiertos por papeles, cartones o trapos en desuso para evitar los riesgos del agente municipal que levanta las bolsas en el momento de cumplir con el servicio domiciliario.-

La precaución se hace extensiva a las instituciones que trabajan en el rubro sanitario, extremando el embalaje de los restos quirúrgicos llevado a cabo con el protocolo correspondiente en salvaguarda de los servidores públicos y de la comunidad en general.-

MAMOGRAFO MOVIL

ACTIVIDAD EN EL CENTRO

DE SALUD “OESTE”

Intensamente viene trabajando en el Centro de Salud Oeste el Mamografo Móvil gestionado por el Gobierno de la Ciudad al Ministerio de Salud de la Provincia.-

En ese sentido se recomienda a todas las mujeres (entre 40 y 50 años) efectuar la mamografía cada uno o dos años y aquellas de más de cincuenta años hacerlo cada un año.-

REQUISITOS PARA LOS PACIENTES

PACIENTES ENTRE 40 Y 70 AÑOS

Si la paciente ha estado amamantando, debe transcurrir como mínimo seis meses desde la suspensión de la lactancia.-

LA MAMOGRAFÍA ANTERIOR

Se advierte a las vecinas, que la mamografía anterior deberá tener una antigüedad de un año o mas y obligatoriamente debe ser traída el día en que será atendida.-

LAS MUJERES EMBARAZADAS

La paciente debe estar segura de no estar embarazada.-

En caso contrario, no se le realizará el examen mamográfico ya que se trabaja con Radiación X, lo que resulta altamente nociva para el bebé en gestación.-

Se debe concurrir con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).-

El estudio es totalmente gratuito.-