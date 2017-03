LANZARON OFICIALMENTE IMPORTANTE PRUEBA CICLISTICA

En conferencia de prensa se lanzó oficialmente la prueba ciclística denominada “2° Gran Premio Nuevos Caminos de Traslasierra”. La misma se concretará el próximo domingo 2 de abril y de la rueda de prensa participaron el presidente de la Unicameral y circunstancialmente gobernador, Dr. Oscar Félix González, los vocales de Córdoba Turismo y Córdoba Deportes, Raúl Ahumada y Jorge Pratolongo, el concejal dolorense Dr. Tomás Gragera y el presidente de la Comunidad Regional e Intendente de Las Rosas, Enrique Rébora.

También asistieron otros Intendentes de localidades por donde pasará la competencia y el primero en hablar fue el Dr. Oscar González, quien resaltó la importancia de esta prueba ciclística para promocionar el deporte y las bondades turísticas de nuestra zona.

Gragera manifestó que la prueba tendrá su inicio en La Paz, pasando luego por Luyaba, La Población, San Javier – Yacanto, pasando por el circuito de Las Tapias hasta Boca del Río y siguiendo por Los Molles y Las Chacras, rotonda de Los Pozos y terminando en la plaza de Villa de Las Rosas con un recorrido total de 85 kilómetros.

La prueba será fiscalizada por la Federación Cordobesa de Ciclismo con el aporte de comisarios deportivos de otras provincias y está prevista la presencia de un nutrido grupo de participantes, entre los cuales se contará con equipos de San Luis, San Juan y Mendoza.

La organización corre por cuenta de la Comunidad Regional que preside “Quique” Rébora con la cooperación de las Agencias Córdoba Turismo y Córdoba Deportes y la Legislatura de la Provincia.

Se distribuirán $130.000 en premios y las categorías participantes serán Sub 23, Elite (de 24 a 30 años), Promocionales A, B, C y D, Damas desde los 18 años y Promocionales no federados.