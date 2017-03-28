LOS ACCIDENTES DE MOTOS DE CADA DIA
FOTO ILUSTRATIVA
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.-
* 13:30 HORAS DE LA VÍSPERA. EN AV. SAN MARTÍN Y HORMAHECHE, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 504, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 59 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 C.C, , CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS, QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADO DE UNA FEMENINA, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, SIENDO LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES. RESULTANDO EL CONDUCTOR CON LESIONES.
* 23:45 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE 25 DE MAYO Y ALEJO C. GUZMÁN, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 21 AÑOS, DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO. Y UN AUTOMÓVIL MARCA VW GOL, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 30 AÑOS, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS. RESULTANDO A RAÍZ DE LA COLISIÓN EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR CON LESIONES, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE SE LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA EXPUESTA DE PIERNA DERECHA), QUIEN A POSTERIOR SERIA TRASLADADO A UN NOSOCOMIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.-
VILLA DOLORES – INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
EN LA VÍSPERA, EN HORAS DE LA MAÑANA Y TARDE, EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN JURISDICCIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE VARIOS AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO, INICIÁNDOSE EN TODO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.-
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