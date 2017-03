Virginia Gallardo reveló un secreto sexual de cuando salía con Ricardo Fort

Virginia Gallardo fue el gran amor de Ricardo Fort. Antes de declararse abiertamente gay, el empresario había confesado que la bailarina era la mujer que más había amado y aquella que había sabido forjar un vínculo con sus hijos.

Mientras estuvieron juntos, se mostraron felices, plenos, cariñosos, como cualquier pareja. Pero… ¿Cómo lograron sobrellevar una relación de pareja sin sexo? Eso fue lo que Analía Franchín le preguntó en Los Ángeles de la mañana, siete años después de la ruptura. La respuesta de Gallardo fue desconcertante: “¿Vos estás segura que era eso lo que pasaba?”, dejando abierta la posibilidad.

Luego, hizo su descargo: “Yo creo que las relaciones no siempre son iguales, las relaciones son todas distintas… La gente me juzgó más de lo que me juzgué yo ¿Cuál es el problema? ¿Tener una relación con una persona homosexual? Si yo hubiera renegado de eso es una cosa, pero yo nunca renegué”.

A lo largo de la entrevista, Virginia desmintió las versiones que hablaban de un acuerdo económico entre ella y Fort para permanecer juntos frente a las cámaras: “Yo tenía una tarjeta liberada, eso es público, pero nunca le di uso a esa tarjeta… Yo lo quería, lo quería cuidar, yo no estuve con él por lo económico”.

¿Entonces, tuvieron sexo?: “De eso ya hablé”, dijo Virginia y nos obligó a buscar en nuestros archivos. Allá por 2016, cuando ella se había separado de Fort y luego de que Violeta Lo Re dijera que nunca había tenido relaciones con el empresario, la bailarina disparó: “No tengo idea la relación que tuvo Violeta con él, pero yo sí tuve relaciones con Ricardo”.