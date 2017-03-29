ACTIVIDAD POLICIAL DEL DIA: SECUESTRO DE CEBOLLAS, HECHO DE ABIGEATO, MECHERISMO, REGISTRO DE LLUVIAS Y OTROS
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE CARGA SIN DOCUMENTACIÓN
18:25 HS DE LA VÍSPERA, EN RUTA 20, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO CONTROL VEHICULAR, PROCEDE AL SECUESTRO DE 14 BOLSAS DE CEBOLLAS DE 25 KG., CADA UNA Y CUATRO BOLSAS DE ZAPALLOS ANCOS. LOS CUALES ERAN TRANSPORTADOS EN UN CAMIÓN FORD, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 26 AÑOS DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS. QUIEN CARECÍA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA. INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
18:30 HS DE AYER, PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES, DILIGENCIO ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO UBICADO EN Bº PIEDRA PINTADA, PROPIEDAD DE UN MASCULINO DE 41 AÑOS. EL CUAL ARROJO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DE ABIGEATO. QUEDANDO LO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES – SECUESTRO ACOPLADO
21:30 HS, DE LA VÍSPERA, EN LEANDRO M. ALEM Y COSTANERA NORTE, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN ACOPLADO, EL CUAL AL SER CONTROLADO Y CONSULTADO POR SISTEMA POLICIAL, ARROJO QUE PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO, DE LA LOCALIDAD DE MORÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES. QUEDANDO ESTE A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES – APREHENDIDA POR HECHO DE HURTO
05:00 HS. DE LA FECHA, EN CALLE BELGRANO, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UNA FEMENINA DE 32 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, QUIEN MOMENTO ANTES HABÍA INGRESADO UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN DICHA ARTERIA SUSTRAYENDO UNA BOTELLA DE VINO DE ¾. PROCEDIENDO A LA APREHENSIÓN Y SECUESTRO DE LO SUSTRAÍDO, SIENDO TRASLADADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO ALOJADA A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE POR SUPUESTO HECHO DE HURTO.-
VILLA DOLORES – SECUESTRO MOTOCICLETAS
EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. CONDUCTOR MENOR DE EDAD Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN DEL RODADO INICIÁNDOSE EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
REGISTRO DE LLUVIA
VILLA DOLORES 2MM –
LAS TAPIAS 8MM –
LAS ROSAS 5MM –
LOS HORNILLOS 15 MM –
SAN JAVIER 15 MM –
POBLACIÓN 3 MM –
CONLARA 5MM –
LUYABA 3MM –
SAN JOSÉ 2MM –
LOS CERRILLOS 3MM,
HORACIO SOSA PARA VDX.
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