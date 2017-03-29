breaking news New

DOS PROCEDIMIENTOS POR DROGAS

PROCEDIMIENTO DROGA VDX

La departamental San Javier informó hoy sobre la realización de dos procedimientos por drogas, aquí brindamos la información oficial:

VILLA DOLORES – DETENIDO POR INFRACCIÓN A LA LEY 23737

18:15 HS. DE LA VÍSPERA, EN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE ESTA CIUDAD, PERSONAL DE LA FPA, PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 33 AÑOS DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROAS, POR INFRACCIÓN A LA LEY 23737, TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES. QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.

VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTOS POR LA LEY 23737

23:00 HS. DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA FPA PROCEDIÓ A REALIZAR ALLANAMIENTO EN DOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, ARROJANDO UNO DE ELLOS RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO SUSTANCIA COMPATIBLE CON MARIHUANA (CÁNNABIS SATIVA) , CELULARES Y ELEMENTOS PARA EL FRACCIONAMIENTO DE LA MISMA. PROCEDIÉNDOSE EN ES LUGAR A LA APREHENSIÓN DE UN APAREJA DE 61 AÑOS. QUEDANDO TODO ESTO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.- Horacio Sosa para VDX. Imagen ilustrativa.
electron

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register