LA GRIETA

Quien creó la grieta…? La respuesta no puede ser otra que la oposición destructiva de Macri y la interna peronista fundamentalmente, para sacar del medio político a Cristina Fernández. Así renunciaron a los ideales justicialistas heredados de Perón e instalaron el capitalismo deshumanizado. Se desconoció una frase célebre de la Marcha Peronista: “Combatiendo al Capital,” que tiene una conceptualización dirigida no a su destrucción, sino a la protección en los límites necesarios de tal modo que no se perjudique al pobre. No se trata de eliminación, sino de regulación de la economía por el Estado.

Una producción extraordinaria del agro, por ejemplo, no será riqueza en la realidad si no va acompañado del poder de compra, y el poder de compra depende de la adecuada distribución Estatal, que el Capitalismo rechaza cuando defiende el principio del “Laissez faire, laissez passer”, expresión francesa que significa “dejen hacer dejen pasar”, es decir: libertad en la economía..

Buena distribución significa admitir una directa relación entre lo que gana el productor y lo que debe ganar el asalariado. No se puede admitir el crecimiento de una empresa hasta llegar a la absoluta riqueza, con dependientes que trabajan con malas condiciones y viven en la pobreza. Si bien el Estado corrige estos actos ilegítimos con subsidios, es necesario reconocer que primero debe gobernar poniendo las cosas en su lugar legalmente: ni quitar lo que merecen los empresarios ni dejar abandonados a su suerte a los trabajadores. No importa en donde se puede encasillar al que esté de acuerdo con esta filosofía económica, pero es lo que interpretó el Kirchnerismo, con un resultado tan inexplicable, que los beneficiarios de esas políticas votaron en contra, causando sus propios perjuicios.

Así “La Grieta” fue creada y perfeccionada por Macri, con la connivencia de los sectores unidos para oponerse al poder gobernante, al son de crear la idea de que todo estaba corrupto.

Había que destruir el liderazgo de Cristina Fernández con medios espurios, porque la lucha democrática mostraba desventaja a la hora de buscar el apoyo genuino de los votos. La lucha leal y honesta no era adecuada para ganar espacios de poder, frente a Cristina.

“La Grieta” aparece en las preelecciones y en las campañas sucias que forjaron en la conciencia de los hombres, una imagen de “ transparencia” de Macri y sus seguidores, sin hacer una correcta valoración de la realidad Argentina de hoy, en relación al pasado.

Jueces que juzgan desde los sectores que defienden, no hesitaron en llevar a la justicia por caminos insondables, ignorando hechos delictivos evidentes y denuncias que nacían desde el exterior, como lo que se denominó “Panamá Papers”, por ejemplo.

A la par de esas ilegítimas omisiones se instaló un accionar dirigido a utilizar el avance en procesos penales en contra del Kirchnerismo como principal propaganda, al más puro estilo nazi: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá”.