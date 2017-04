POR EFECTO SOLARI, SUSPENDEN RECITAL DE LA RENGA EN MENDOZA

El concierto que La Renga planeaba dar el 29 de abril en el Autódromo “El Zonda” de San Juan fue cancelado tras no recibir la autorización de las autoridades provinciales por “falta de seguridad”.

La medida parece una consecuencia directa de los tristes episodios ocurridos en la localidad de Olavarría en el fatídico recital del Indio Solari, donde murieron dos personas.

“Hoy nos llegó la orden del gobernador, a través de su gente, de que no quiere tener a La Renga en San Juan”, afirmó el productor José Palazzo a Clarín y recordó que “La Renga ya había tocado en diciembre en Mendoza y en enero en San Luis”.

El empresario también destacó “tenían el OK del lugar y el del Gobierno provincial” para realizar el recital, cuyas ventas de entradas estaban por abrirse el próximo lunes. Y protestó: “Cuando íbamos a empezar a hablar de todo el proceso de requisitos de seguridad y salubridad para hacer el concierto nos dicen que no quieren a la Renga en San Juan. Y con todos los funcionarios que hablamos al principio nos dijeron que no había ningún problema”. HORACIO SOSA PARA VDX.