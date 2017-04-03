COMPLETO INFORME POLICIAL DE LA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
FOTO ILUSTRATIVA
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES
02:40 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN BARRIO SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, ENTRE UN VW GOL CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 32 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOMEL 110CC CONDUCIDA POR UN MUJER DE 39 AÑOS, ACOMPAÑADA POR SU HIJA DE 15 AÑOS., AMBAS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. RESULTANDO LA MENOR CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, EN SU RODILLA IZQUIERDA. POR LO QUE FUE ATENDIDA EN EL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
VILLA DOLORES – APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA
10:50 DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UNA JOVEN DE 23 AÑOS, LA CUAL MOMENTOS ANTES, HABRÍA SUSTRAÍDO UN JEAN DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE FELIPE ERDMAN DE ESTA CIUDAD. LA MISMA FUE TRASLADADA A LA CRIA. CONTINUANDO CON LAS DIRECTIVAS DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LOS CERRILLOS – ALLANAMIENTO POSITIVO
11:00 HS DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL DE LOS CERRILLOS, DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DE AMENAZAS CALIFICADAS QUE SE INVESTIGA EN LA SUB CRÍA LOS CERRILLOS.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
19:45 HORAS DEL DÍA SÁBADO, EN CALLE BELGRANO Y SIRIA ENTRE UN FORD FALCÓN CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 50 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL CUAL COLISIONA A UNA MUJER DE 61 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. LA MISMA FUE ASISTIDA EN EL LUGAR POR LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS. RETIRÁNDOSE A SU DOMICILIO.
VILLA DOLORES – DETENIDOS PREVENTIVOS
22:40 HORAS DEL SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO LAS TAPIAS, PROCEDE EN UN CONTROL AL SECUESTRO DE UN VEHICULO RENAULT CLIO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 38 AÑOS, ACOMPAÑADO POR UN JOVEN DE 25 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN L LOCALIDAD DE LAS TAPIAS. LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE EBRIEDAD Y MOMENTOS ANTES HABÍAN CAUSADOS MOLESTIAS A UNA JOVEN DE 28 AÑOS., DOMICILIADA EN ESA LOCALIDAD. QUEDANDO AMBOS ALOJADOS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ANIMAL EN PREDIO AJENO
09:50 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN PORCINO EL CUAL SE ENCONTRABA ATADO EN PREDIO DE LA THOMAS HERNÁN CORTEZ, SIENDO PROPIEDAD DE UN HOMBRE DE 33 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. SE INICIARON ACTUACIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
21:45 HORAS DE LA VÍSPERA, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN EL DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 22 AÑOS OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO CON EL SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 308, ELEMENTO RELACIONADO A UN HECHO DE ESTAFA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO EQUINO
01:15 HORAS DE LA FECHA, EN AV. BELGRANO AL 3800, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL SECUESTRO DE UN ANIMAL EQUINO, EL CUAL DEAMBULABA POR LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD VIAL. HORACIO SOSA PARA VDX-
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