RECUPERARON BICICLETA, INFRACCIONES VARIAS Y UN EQUINO SUELTO EN LOS POLICIALES
APARECIÓ LA BICICLETA ROBADA: 21:10 HORAS DE AYER, EN CALLE GODOY CRUZ S/N, DE BARRIO EL MILAGRO, PERSONAL POLICIAL TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, PROCEDIÓ DESDE UN DESCAMPADO AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA MARCA VENZO RODADO 29, LA CUAL HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN HORAS DE LA MAÑANA, QUEDANDO ESTA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, LOGRANDO IDENTIFICAR AL SUPUESTO AUTOR.-
ANIMALES SUELTOS: 01:30 HORAS DE LA FECHA, EN CALLE ALMIRANTE BROWN AL 500, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN ANIMAL EQUINO, EL QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES, CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR. INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, QUEDANDO ESTE A DISPOSICIÓN DEL AYUDANTE DE FISCAL.-
INFRACCIONES EN RUTA: EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADO EN LA VÍSPERA, SE CONSTATO LA CIRCULACIONES DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. CONDUCTOR MENOR DE EDAD, CONDUCCIÓN PELIGROSA Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN DEL RODADO. INICIÁNDOSE EN TODOS LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
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