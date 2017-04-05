INFORME POLICIAL DEL DIA MIERCOLES
ALLANAMIENTO POSITIVO – SECUESTRO DE ARMA.
13:00 HS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE INVESTIGACIONES DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE BARRIO LAS ENCRUCIJADAS, EN RELACIÓN A UN HECHO DE USURPACIÓN, PROCEDIENDO EN TAL OPORTUNIDAD AL SECUESTRO DE UN REVOLVER CALIBRE 22 POR LO QUE SE INICIARON ADEMÁS ACTUACIONES SUMARIALES POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA.
OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA
21:00HS EN UN CONTROL VEHICULAR REALIZADO SOBRE RUTA 14 EN JURISDICCIÓN DEL DESTACAMENTO LOS HORNILLOS, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE LA CARGA TRANSPORTADA POR UN VEHICULO VW SAVEIRO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 24 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE V.DOLORES, QUE REMOLCABA UN CARRO DE UN EJE CON 10 PLANCHAS DE FIBROPLUS Y 12 DE MELAMINA, CARECIENDO DE DOCUMENTACIÓN ALGUNA POR LO QUE SE INICIARON ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
DENUNCIA DE HURTO DE CELULAR Y ALLANAMIENTO POSITIVO CON DETENCIÓN.
23:50 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE INVESTIGACIONES, PROCEDIÓ EN VILLA SARMIENTO AL ALLANAMIENTO DE UNA VIVIENDA Y DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 26 AÑOS, TRAS EL SECUESTRO EN EL LUGAR DE UN CELULAR LG PERTENECIENTE A UNA MUJER DE 39 AÑOS, ELEMENTO QUE FUERA DENUNCIANDO, HORAS ANTES, POR SUSTRAÍDO DESDE MESA DE ENTRADA EN TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD.
INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA POR PARTE DE MOTOCICLISTAS.
20:30 HORAS EN CALLE BELGRANO AL 310 DE ESTA CIUDAD DE VILLA DOLORES, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 20 AÑOS, QUIEN CARECÍA DE LICENCIA DE CONDUCIR, DOCUMENTACIÓN DEL RODADO Y CASCO PROTECTOR.
00:05 DE LA FECHA, EN CALLE LOS EUCALIPTOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, SE CONSTATA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, TRATÁNDOSE DE UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS, SIN CASCO PROTECTOR NI DOCUMENTACIÓN DEL RODADO.
03:30 HS. DE LA MAÑANA DE LA FECHA, EN CALLE 25 DE MAYO ESQ. MIGUEL CANE DE ESTA CIUDAD, SE PROCEDE AL CONTROL Y SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL CG 150 CC, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 24 AÑOS SIN CASCO NI DOCUMENTACIÓN DEL RODADO.
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