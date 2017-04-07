POLICIALES DE DIA VIERNES
SAN JOSÉ – CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
11:30 HS. EN CALLE 25 DE MAYO S/N DE BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150 CC QUE AL MOMENTO DEL CONTROL ERA CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, HECHO EN CUAL RESULTA INFRACTOR AQUEL MAYOR RESPONSABLE DE HABER CONFIADO LA CONDUCCIÓN DEL RODADO POR PARTE DE UN MENOR DE EDAD.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
13:30 HS. DE LA VÍSPERA, SE ALLANARON DOS VIVIENDAS DE BARRIO 9 DE JULIO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE MERCADERÍA DIVERSA, COINCIDENTE CON LA DENUNCIADA POR SUSTRAÍDA DESDE UN COLECTIVO CHEVROLET ESTACIONADO EN DICHO BARRIO, CUYO DAMNIFICADO UTILIZA PARA LA VENTA EN ZONA RURAL, ESCLARECIENDO EL HECHO CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES, DOS VECINOS DE 42 Y 48 AÑOS.
VILLA DOLORES – DESORDENES PÚBLICOS
15:10 HS. DESDE AVDA. SAN MARTÍN ESQ. ESPAÑA DE ESTA CIUDAD DE VILLA DOLORES, SE TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL, A DOS MENORES DE 12 Y 14 AÑOS QUE SE ENCONTRABAN CAUSANDO DESORDEN EN LA VÍA PUBLICA, SIENDO SEGUIDAMENTE ENTREGADOS A SUS PADRES.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO
15:15 HS, EN PARAJE CRUZ DE CAÑA SE ALLANO UNA VIVIENDA EN RELACION A UNA SUPUESTA INFRACCION AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA POR DISPARO DE ARMA EN SITIO PUBLICO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA CARABINA CALIBRE 22, UN REVOLVER CALIBRE 32 Y DOS ESCOPETAS CALIBRE 16, CONTINUANDO CON LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
TRASLADO DE DETENIDO
03:15 HS. DE LA FECHA, REGRESO DESDE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, UNA COMISIÓN POLICIAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, TRASLADANDO EN CALIDAD DE DETENIDO DESDE AQUELLA LOCALIDAD A UN HOMBRE DE 54 AÑOS, RESPONSABLE DEL UN DELITO DE ESTAFA QUE SE INVESTIGA, QUEDANDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE 2DA NOMINACIÓN.
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