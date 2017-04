Encontraron muerta a Agostina Belén Farías de 19 años

Share on Twitter

Share on Facebook

Desde la jornada de ayer se buscaba intensamente a una joven estudiante de Candelaria, que estudia maestra jardinera en Villa Dolores. Agostina Belen Farias, tenia 19 años y una hija, desapareció ayer viernes, su última comunicación fue a las 22, diciendo que se encontraba en Nono. Lamentablemente en las ultimas horas su cuerpo fue encontrado sin vida en una hostería de la localidad mencionada.

De acuerdo con fuentes policiales tras receptarse la denuncia, el personal policial de la sub Comisaria de Nono, de la patrulla Preventiva y del Cuerpo Especial de Rescate se abocaron a su búsqueda por parajes, hosterías, ríos y arroyos, se controlaron las boleterías de toda la zona y de localidades vecinas a fin de constatar que la joven no hubiese tomado un micro, pero la búsqueda incansable finalizó al controlar una hostería de la avenida libertad en la localidad de Nono donde la dueña del lugar manifestó haber alojado a la persona que se estaba buscando y que no había salido de su habitación para nada. Tras uan revisión del alojamiento la adolescente fue hallada sin vida alli junto con una carta.

La muerte fue constatada por el médico policial y personal de Criminalística quienes levantaron las pruebas y entregaron el procedimiento caratulándolo “muerte de etiología dudosa”, la cual está siendo investigada por la Fiscalía de instrucción de Villa Cura Brochero.(FUENTE OFICIAL DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO)