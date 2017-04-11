ANIMALES SUELTOS Y UN ACCIDENTE GRAVE EN LOS POLICIALES
FOTO ILUSTRATIVA
DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
13:40 HS. DE AYER, EN RUTA 20 ALTURA LA BASCULA SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE EQUINO QUE DEAMBULABA LIBREMENTE. FUE UBICADO EL PROPIETARIO DEL ANIMAL, INICIÁNDOSE ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
ACCIDENTE CON LESIONADO
18:45 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA ESPAÑA 330, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL DODGE 1500 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 56 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA DE LAS ROSAS, Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 64 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO BROCHERO. COMO CONSECUENCIA ESTE ULTIMO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES EN SU ROSTRO, QUEDANDO INTERNADO EN HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
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