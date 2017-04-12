ALLANAMIENTOS CON RESULTADOS POSITIVOS EN LA ZONA
SAN JOSÉ – ALLANAMIENTO POSITIVO
13:00 HORAS DE AYER, EN CALLE PÚBLICA S/N B° SAN ROQUE, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL POLICIAL, PROCEDIÓ MEDIANTE OFICIO JUDICIAL A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO PROPIEDAD DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN AZADÓN DE HIERRO SIN CABO, ELEMENTO RELACIONADO A UN HECHO DE DAÑO QUE SE INVESTIGA EN DICHA DEPENDENCIA POLICIAL. QUEDANDO LO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
LA PAZ –ALLANAMIENTO POSITIVO.-
17:05 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE PUBLICA S/N, LOCALIDAD DE LA PAZ, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ MEDIANTE OFICIO JUDICIAL A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE DOS ARMAS DE FUEGO (REVOLVER), CALIBRE 22 Y 32, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTE POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. QUEDANDO ESTO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA DOLORES- SECUESTRO DE BICICLETA SUSTRAÍDA.-
17:50 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE MIGUEL CANE S/N DE BARRIO PARQUE DE ESTA CIUDAD, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA MARCA VENZO, LA CUAL HABRÍA SIDO SUSTRAÍDA MOMENTOS ANTES EN CALLE ITALIA AL 220. QUEDANDO EL RODADO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
SAN JAVIER – ALLANAMIENTO POSITIVO.-
20:25 HORAS DE LA VÍSPERA, EN CALLE PUBLICA S/N DE BARRIO PINAR LOCALIDAD DE SAN JAVIER, PERSONAL POLICIAL, EN COLABORACIÓN CON EL JUEZ DE PAZ DE LUYABA QUIEN LLEVABA A CABO UNA ORDEN DE ANILLAMIENTO POR VIOLENCIA DE GENERO, PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN ARMA DE FUEGO LARGA TIPO CARABINA CALIBRE 22. LA CUAL QUEDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
12:10 HORAS DE AYER, EN CALLE 25 DE MAYO N° 436, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150CC, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 65 AÑOS Y UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 306, CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 71 AÑOS, AMBOS CONDUCTORES DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. RESULTANDO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES.-
LOS HORNILLOS – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA –
19:30 HORAS DE AYER, EN RUTA 14, KILÓMETRO 114 DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE 17 ANIMALES VACUNOS, LOS QUE ERAN TRANSPORTADOS EN UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ 1112, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 52 AÑOS, DOMICILIADO EN CUBRA BROCHERO, QUIEN EN MOMENTO DEL CONTROL CARECÍA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA CARGA. INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.- “OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA”.
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