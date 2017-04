IMPORTANTE: TODO LO QUE TIENE QUE SABER ANTES DE COMPRAR UNA PROPIEDAD

El otorgamiento de créditos hipotecarios a largo plazo y con tasa ajustable por UVA o UVI (según los índices de inflación del costo de vida y materiales de construcción medidos por el INDEC, respectivamente) pondrá a miles de personas frente a una situación que no es corriente: la compra de su casa.

La consultora Serinco detalló un conjunto de sugerencias para que el proceso que comienza en la búsqueda de una vivienda y culmina en su adquisición, sea exitoso:

1- Hacer una Evaluación del contexto local, esto es, contemplar la presencia de escuelas, canchas de fútbol, centros comerciales, etcétera. Estas condiciones en la ubicación de la propiedad contibuyen a definir el valor locativo, entre otras cuestiones. Tener una noción de los precios ayudará a evitar las controversias que pueden surgir entre el valor que publica la inmobiliaria, y el que sostiene el tasador del banco. Entre ellos no debe haber una diferencia sustancial.

2- Informarse sobre la situación legal de la propiedad

Hacer una verificación de la titularidad del bien y así prevenir problemas en la gestión, relacionados a sucesiones, inconvenientes conyugales, cuestiones de donaciones y poderes mal acreditados. “En varias ocasiones constatamos que el propietario del inmueble no estaba competente para disponer libremente de sus bienes. El informe de inhibición en el registro de la propiedad permite averiguar este punto”, señalan de la consultora. Este tipo de documentación se solicita por cada uno de los propietarios del inmueble. Mirá también: Vivir en comunidad comienza a ser un negocio

Si los informes confirman que los titulares están autorizados a vender; de todas maneras, mientras se tramita el proceso de escrituración, el escribano a cargo solicita que de surgir algún inconveniente éste no interfiera en la venta.

Además de verificar la situación de los propietarios, corresponde chequear también la del inmueble a través de un informe de dominio, con el que se puede constatar si existen embargos vigentes o usufructos.

Por otra parte, la consultora explica: “Recomendamos analizar el Reglamento de Copropiedad, ya que existen casos en donde el inmueble no ha sido inscripto correctamente o no fueron aclarados puntos relevantes”. Éstos pueden ser: que el departamento no sea apto para uso profesional, que no estén permitidas las mascotas, etcétera.

Se sugiere también revisar las declaraciones de información catastral, puesto que una nomenclatura mal detallada (ampliaciones o demoliciones que no fueron

debidamente informadas) pueden traer no sólo demoras, sino también una diferencia en el valor de los impuestos que se esperaban pagar. Mirá también: Pros y contras del fideicomiso

Estos informes son responsabilidad de la inmobiliaria que ofertó la propiedad y como afirman los especialistas de Remax win es importante exigir que informe el costo de cada uno de ellos al comprador antes de la firma de la reserva, ya que representan un aumento en el monto total de la transacción. DAVID TORRES PARA VDX.