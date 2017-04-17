LOS POLICIALES DE FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – ACCIDENTES DE TRANSITO
* 12:15 HORAS DEL DÍA SÁBADO 15, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. SAN MARTÍN Y DEAN FUNES, PROTAGONIZADO POR UN CHEVROLET CORROA CONDUCIDO POR UN MUJER DE 42 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD Y UNA ZANELLA 90CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 33 AÑOS DOMICILIADA EN VILLA SARMIENTO. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.-
* 13:30 HORAS DEL SÁBADO 15 , SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. BELGRANO ESQUINA JUAN B. JUSTO, ENTRE UNA MOTOCICLETA CORVEN 110CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 46 AÑOS, EL CUAL ENVISTIÓ A UNA MUJER DE 40 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. NO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES, NI LESIONES EN LOS INVOLUCRADOS.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE AUTOESTEREO.
02:30 HS. DEL DÍA DOMINGO 16, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, EN MOMENTOS QUE REALIZABA PATRULLAJE POR BARRIO FÁTIMA, OBSERVAN A DOS MENORES, QUIENES AL ADVERTIR LA PRESENCIA POLICIAL, SE DAN A LA FUGA POR UN DESCAMPADO, PREVIO ARROJAR UN OBJETO QUE UNO DE ELLOS LLEVABA EN SUS MANOS. SE LOGRO RECONOCER A LOS MENORES EN CUESTION, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL ELEMENTO ARROJADO, CONSISTENTE EN UN AUTOESTEREO.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE AUTOESTEREO
05:20 HORAS DEL DOMINGO 16, EN LA ESQUINA DE CALLES ROMÁN BASAIL E H.IRIGOYEN, PERSONAL POLICIAL CONTROLO A UN SUJETO DE 31 AÑOS, QUE SE CONDUCIA EN ACTITUD SOSPECHOSA, CONSTATANDO QUE LLEVABA EN SUS MANOS UN AUTOESTERO. SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO DE DICHO ELEMENTO, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES POR AVERIGUACIÓN DE PROCEDENCIA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO Y LESIONES
06:05 HORAS DEL DÍA DOMINGO 16, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. ILLIA Y REMEDIO DE ESCALADA, PROTAGONIZADO POR UNA VW GOL TREND CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 32 AÑOS DOMICILIADO EN ALTA GRACIA Y UNA MOTOCICLETA, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 26 AÑOS DOMICILIADO EN BARRIO SAN PABLO, ACOMPAÑADO POR UN JOVEN DE 18 AÑOS DOMICILIADO EN BARRIO SANTA RITA. AMBOS RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, CON FRACTURAS EN SU PIERNAS. QUEDANDO INTERNADOS EN EL HOSPITAL LOCAL.-
VILLA DOLORES – PROHIBICIÓN DE CONDUCIR SIN DOCUMENTACIÓN, CASCO NI CHAPA PATENTE
13:15 HORAS DEL DOMINGO 16, EN CALLE FELIPE CELLY Y CORONEL OLMEDO PRIMERO Y POCO DESPUÉS EN AV.BELGRANO AL 2100, EFECTIVOS DE LA PATRULLA PREVENTIVA CONSTARON DOS INFRACCIONES AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA POR MOTOCICLISTAS QUE CONDUCÍAN SIN DOCUMENTACIÓN, CASCO PROTECTOR NI CHAPA PATENTE.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD
17:25 DEL DOMINGO 16, EN CALLE VENEZUELA S/N SE PROCEDIO AL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN CUATRICICLO CONDUCIDO POR UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN BARRIO BALNEARIO, INICIANDO ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments