EL PORQUÉ DE LA RIQUEZA Y LA POBREZA

No importa que Franco Macri, padre del Presidente de la República, haya tenido aproximadamente ciento cincuenta denuncias en su vida de empresario.

Sí importa saber, qué sucede en la mente de los que “amarrocan” poder económico cuando creen que eso se corresponde con un designio de la providencia, con la naturaleza o con el sistema celular de cada uno, especialmente las neuronas que están instaladas desde el nacimiento.

Generalmente, estos personajes nefastos creen o reconocen que por esos factores son “distintos” a los demás y entonces apologizan la justicia de la riqueza propia y la pobreza de los otros.

Así sus conciencias no alcanzan a advertir la ilegitimidad de ese poder económico. Dijo FRANCISCO: a los que tengan adicción por el dinero, mejor que no los voten. Y algunos macristas dicen que los Macri siempre tuvieron dinero y por eso no robarán…

Por eso, el status de cada uno debe ser controlado por el Estado, que lamentablemente no cumple su rol cuando es gobernado por los “adictos”, ya que éstos operan sin reconocer que la historia ha institucionalizado la convivencia para que el grupo desarme las apetencias individualistas excesivas; Ilumine el sistema en pos del logro de un orden universal en donde la equidad aparezca como elemento fundamental, que desconozca disvalores como el egoísmo, la injusticia, la indiferencia por los demás…y despierte los verdaderos valores como la solidaridad, el respeto y el amor al prójimo.

En general, los que más tienen, viven otro mundo de ideas en donde priman los intereses personales, todo propio de una formación desprovista de conceptos intelectualizados, en relación al hombre y su misión en el mundo.

De otro modo no existe explicación alguna, en cuanto al diseño de Paraísos Fiscales para esconder dinero obtenido a partir del fraude, perjudicial para toda sociedad de la que se valen para producirlo. A tal punto llegan los protagonistas de estos hechos aberrantes, que algunos consideran a los más necesitados, como seres con un destino de pobreza determinado irremediable, y al bienestar de los ricos, como consecuencia de la existencia de los pobres.

Se ha llegado a decir desde el poder gobernante, que los argentinos de menos recursos vivieron la posibilidad de una vida distinta, como una mera ilusión olvidable, por ser portadores naturales de esa condición, porque el pobre es pobre y debe seguir siendo pobre y los ricos son y seguirán siendo ricos.

Hay una especie de definición parecida a la esclavitud, es decir: el esclavo tiene la calidad de mercancía que se vende o se trasmite por dinero y el pobre es un explotado eterno del “dinero corrupto”.