Nicole Neumann y su crisis con Cubero: “No es que decidimos separarnos, por ahora…”

Nicole Neumann tuvo un intenso 2016 que incluyó su paso por el Bailando, sus peleas con Pampita y su crisis con Fabián Cubero, con quien son padres de Indiana (8), Allegra (6) y Sienna (2). En medio de nuevos rumores de separación, la modelo viajó a Estados Unidos junto a su hermana Geraldine y una amiga “para no pensar”.

“Este viaje nos hizo bien a todos. Con Fabián seguimos ahí, remando. Son cosas que se trabajan. No se sale de un día para el otro de una crisis. Ahí estamos, tratando de fortalecer el vínculo. Seguimos juntos, no es que decidimos separarnos. Por ahora, no. Llevamos diez años en pareja y ocho de casados. Se ve que como no vivimos la crisis de los siete nos tocó la de los diez (risas). Las relaciones humanas no son fáciles”, expresó Nicole sobre los rumores de una ruptura con el delantero de Vélez.

“¡(Irme) me costó un montón! Estaba sentada en el avión y me quería volver a casa (risas). Pero como tuve un año intenso y atravesé la crisis (con Cubero) merecía regalarme un tiempo para mí. Y más después de estar ocho años abocada ciento por ciento a la maternidad. Me vino bárbaro”, admitió y explicó: “Igual, nunca me planteé viajar antes de los dos años de cada una de mis hijas. Es que leí que los chicos previa a esa edad sienten complejo de abandono, porque no tienen noción del tiempo. Así es que por eso esperé tanto”.

Por último rescató el comportamiento de sus tres hijas, el rol de Cubero y cómo fue el reencuentro familiar: “Mis hijas lo tomaron re-bien… Estaban contentas y nunca lloraron durante mi ausencia. Lo que pasa es que Fabián es un padre súper presente y habían venido mi suegra y cuñada con mis sobrinos desde Mar del Plata, así es que estaban entretenidísimas. El reencuentro fue muy bueno, mis hijas me recibieron con unos dibujos que me habían hecho”.