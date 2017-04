EL TRANSITO EN VILLA DOLORES ESTÁ EN TERAPIA INTENSIVA

Share on Twitter

Share on Facebook

Un informe enviado a los medios de prensa por el Director de tránsito local Sergio Berrocal, advierte el mal comportamiento permanente de la mayoría de los conductores dolorenses.

Es incesante el accionar del cuerpo de inspectores con operativos a toda hora a los fines de inculcar el cumplimiento de las normas, pero las infracciones van en aumento.

Las actuaciones labradas por la Dirección de Transito de la Municipalidad de la Ciudad de Villas Dolores en el mes de marzo 2017 reflejan comportamientos urbanos que deben ser corregidos, en el marco de una ciudad que apunta a ser ordenada en este rubro.-

Sobre 2.211 actas labradas por el cuerpo de inspectores, la circulación en motocicleta sin casco del conductor o acompañante sigue siendo “algo normal” a pesar de los masivos operativos y controles que realizan en toda la ciudad.-

El estacionamiento prohibido figura en el segundo lugar de las contravenciones y luego el cruce indebido del semáforo en rojo.- A este cumulo de las graves faltas que se cometen, se agrega además la falta del seguro en los propietarios del vehículo.-

El detalle de las actas con la cantidad de contravenciones por rubro es el siguiente:

Total actas labradas en el mes de marzo 2017: 2211

Estacionamiento prohibido 852 (38.53%); cruzar semáforo en rojo 133 (6.02%), no abona el estacionamiento medido 17 (0.77%), conducir con licencia vencida 17 (0,77%), no portar o no exhibir la licencia o la documentación del vehículo 27 (1,22%), falta de seguro 74 (3,35%), falta de luces 9 (0,41%), conducir en contramano 8 (0,36%), circular en motocicleta sin casco el conductor o acompañante 1056 (47.76%), otras contravenciones 17 (0,77%).- fuente: boletín municipal/ HORACIO SOSA PARA VDX.-