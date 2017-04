REUNION DE DELEGADOS DE LOS CLUBES EN LA LIGA DOLORENSE DE FUTBOL

En el día de la fecha se reúnen los delegados con las autoridades de Liga Dolorense para tratar los siguientes temas:

Autoridades: Presidente Mario Molina, Secretario Favio Vicho y Santiago Murua miembro del Tribunal de Disciplina.

Clubes: AFI, Defensores, Comercio, Atlanta, Las Flores, Sargento C, Barrio A, Peñarol, Sarmiento, San Martín, Las Tapias, Travesia, Juv de la Paz, Juv del Sauce, BAP, San Jose, San Vicente, Las Rosas, San Brochero.

– Incidentes en la tercera fecha



El presidente Molina inicio diciendo que de acuerdo a lo sucedido este fin de semana en los estadios de San Martin de San Pedro y del Club Comercio, repudiamos totalmente lo sucedido. Que se suspendan partidos por hechos que suceden afuera del encuentro, en la hinchada, y en algunos casos involucrados dirigentes de clubes, es mucho más grave. En los dos casos, se han informado lo sucedido tanto por los árbitros como así también por la policía, donde se ha hecho actas sumariales. De acuerdo al COSEDEPRO y el trabajo que se realiza en forma conjunta con la Liga, el Tribunal de Penas actuará con los dos informes. Creo, como lo dije, nosotros los dirigentes debemos actuar como tal, y no como hinchas muchas veces, ayudando a controlar y ayudar a la policía a sacar los inadaptados que ensucian el espectáculo deportivo. En los dos casos, han intervenido jugadores de futbol, que han estado jugando en momentos previos a la trifulca, involucrándose en hinchadas contrarias. Y en un episodio un dirigente de un club directamente involucrado. La policía actuará con esos clubes de otra manera, para que no suceda nuevamente. Nosotros debemos involucrarnos más y ayudar a controlar para que los inadaptados no ingresen más a las canchas. Vamos a entregar notas, presentados por la policía, a los clubes involucrados con los nombres de las personas que no deben ingresar más a las canchas. Si no se cumple, tomaremos otras medidas junto a COSEDEPRO.

LA PRESENCIA DEL COMISARIO MURUA



La segunda autoridad de la departamental San Javier estuve presente en la reunión explicando el accionar de los adicionales en situaciones de disturbios como el pasado domingo. A la vez pidió la ayuda de los dirigentes y miembros de los clubes para identificar a los revoltosos y ejercer el derecho de admisión.

” Conocemos bien la realidad económica de los clubes y es por eso que seguiremos pidiendo cuatro adicionaves por cancha pero si vuelve haber inccidentes nos vemos obligados aumentar el número de efectivos por cancha”, destacó Oyola.

– Cambio de horario en tercera y primera división

EL Comité Ejecutivo ha decidido de cambiar los horario de inicio de los partido: Tercera división 14:30 hs. y Primera a las 16:30 hs.

– Correspondencia:

Cómo ya se había anticipado en acta Nº 212-02-2017 de Consejo Directivo de la Federación Cordobesa de Fútbol, el COSEDEPRO ha ratificado que no habrá las disponibilidades habituales de adicionales policiales para el fin de semana de los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril. Por tal motivo, se ruega a los clubes a acudir urgente a las comisarías de sus localidades para conocer fehacientemente si tendrá o no adicionales para esos días. El motivo de la no disponibilidad es que durante esos días se verán afectados masivamente al Rally Mundial que tendrá como epicentro a la provincia de Córdoba. En caso de no contar con el servicio de adicionales, los partidos podrán reprogramarse para el día lunes 1 de mayo donde la actividad ya será de manera normal.

Ricardo Maestri

COSEDEPRO

– Tesoreria:

La próxima jornada se cumple la 4° fecha, los clubes deben de abonar lo adeudado hasta el dia jueves 27 de abril, de lo contrario aplicaremos el reglamento y no designaremos ternas ni cuaternas arbitrales para aquellos equipos que jueguen de local.

ORGANIZACIÓN DE LA 4° JORNADA



4° jornada

PEÑAROL VS SAN MARTIN

DEFENSORES VS INDEPENDIENTE

SAN JOSE VS COMERCIO (Terna de Cba, asociada a ATAF

LAS FLORES VS B.A.P.

TRAVESIA VS ATLANTA (inicia 10:00 horas)

SARMIENTO VS FATIMA (Cuaterna ACAF )

SAN VICENTE VS BARRIO ARDILES (inicia 10:00 horas)

JUV. UNIDA (PAZ) VS SARGENTO (inicia 10:00 horas)

SAN BROCHERO VS JUV. SAUCE (Cuaterna ACAF)

A.F.I. ATLETICO CLUB Libre 3 ptos, 1 gol a favor

ATLETICO LAS ROSAS Libre 3 ptos, 1 gol a favor

LIBRE : ATLETICO LAS TAPIAS