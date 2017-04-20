DETALLES DE IMPORTANTES ALLANAMIENTOS
CUATRO ALLANAMIENTOS POR EL ROBO DE LOS CERDOS DE LA ESCUELA EN LOS CERRILLOS
10:00 HORAS DE LA VÍSPERA, Y COMO RESULTADO DE LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACIÓN, SE LLEVARON A CABO CUATRO ALLANAMIENTOS EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE PRUEBA PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL HURTO DE PORCINOS, HECHO DEL CUAL HABÍA RESULTADO DAMNIFICADA LA ESCUELA IPEA 230 DE AQUELLA LOCALIDAD, PUDIENDO IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES.
TRAS ALLANAMIENTO ENCUENTRAN A CANICHE DESAPARECIDO
SIENDO LAS 10:30 HS DE AYER, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE UNA VECINA DE BARRIO CENTRO, DE ESTA CIUDAD, SECUESTRANDO UN ANIMAL CANINO, HEMBRA DE RAZA CANICHE, DE COLOR MARRÓN, EL QUE FUERA OPORTUNAMENTE DENUNCIADO POR SUSTRAÍDO POR SU PROPIETARIA.
SECUESTRAN ELEMENTOS EN CAUSA CONTRA MENOR DE EDAD
A LAS 15:20 HS DE AYER MIÉRCOLES, SE LLEVO A CABO DOS ALLANAMIENTOS EN RESPECTIVAS VIVIENDAS DE DOS HOMBRES MAYORES DE EDAD, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA COMPUTADORA, UNA NETBOOK, UN CELULAR Y UN PENDRIVE, RELACIONADO CON UN HECHO QUE SE INVESTIGA EN EL CUAL RESULTA DAMNIFICADA UNA MENOR DE EDAD.
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