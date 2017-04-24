LOS HECHOS POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
P
VILLA DOLORES – CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD
EL DÍA SÁBADO, EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL POLICIAL AL CONTROL DE DOS VEHÍCULOS, UN VOLKSWAGEN GOL Y UNA PICK-UP AMAROK, AMBOS CONDUCIDOS POR HOMBRES MAYORES DE EDAD, LOS QUE CIRCULABAN EN ESTADO DE EBRIEDAD, PONIENDO EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS, SIENDO TRASLADADOS A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO Y DETENCIÓN
16:30 HS DE DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE VARIAS PRENDAS DE VESTIR Y LA DETENCIÓN DE UN JOVEN DE 20 AÑOS, QUIEN QUEDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
LOS HORNILLOS – ACCIDENTE DE TRANSITO
16:45 HS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA LOS HORNILLOS, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA ZANELLA 150CC, EN LA QUE SE CONDUCÍA UN JOVEN DE 20 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA DE LAS ROSAS; QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO SOLO CON LESIONES LEVES (EXCORIACIONES).
VILLA DOLORES – CIRCULACIÓN DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO
20:30 HS DEL DÍA SÁBADO, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO, EN CALLE 25 DE MAYO, DE UN ANIMAL CANINO RAZA PITBULL, EL QUE DEAMBULABA EN LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES Y HABÍA INTESTADO ATACAR A UNA MUJER QUE PASABA POR LA ZONA; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES EN CONTRA DE SU PROPIETARIO O ENCARGADO DE CUIDADO POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
LA POBLACIÓN – ACCIDENTE DE TRANSITO
21:30 HS DEL DÍA SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA CEMENTERIO DE LA POBLACIÓN, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA GILERA 110CC, EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE DE 35 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA DOLORES; QUIEN A RAÍZ DE EMBESTIR UN ANIMAL CANINO PIERDE EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO SOLO CON LESIONES LEVES.
LAS TAPIAS – RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y EBRIEDAD ESCANDALOSA
03:30 HS DEL DÍA DOMINGO, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ, EN RUTA N° 14 ALTURA ROTONDA DE LAS TAPIAS Y DESVÍO A SAN JAVIER, A LA APRENSIÓN DE DOS JÓVENES DE 19 Y 22 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESA LOCALIDAD, QUINES INCREPARON A LOS EFECTIVOS POLICIALES CON INSULTOS Y AMENAZAS POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL DONDE QUEDARON ALOJADOS A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y EBRIEDAD O INTOXICACIÓN ESCANDALOSA.
LAS TAPIAS – ACCIDENTE DE TRANSITO
05:30 HS DEL DÍA DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA E-88 ALTURA INGRESO A CIRCUITO DE LAS TAPIAS, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA ZANELLA 150CC, EN LA QUE SE CONDUCÍA UN JOVEN DE 23 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA DE LAS ROSAS; QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO SOLO CON LESIONES LEVES (EXCORIACIONES).
SAN JOSÉ – ACCIDENTE DE TRANSITO EN CARRERAS DE MOTO
11:30 HS DEL DÍA DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL PREDIO DE CARRERAS DE MOTOCICLETAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA DE COMPETICIÓN, LA QUE REALIZABA UNA PRUEBA DE SU FUNCIONAMIENTO, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 24 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA DOLORES, QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO; RESULTANDO SOLO CON LESIONES DE GRAVEDAD POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES.
LA POBLACIÓN – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES GRAVES
20:10 HORAS DEL DÍA DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA LA POBLACIÓN, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 150 CC, EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE DE 25 AÑOS DOMICILIADO EN LAS TAPIAS; QUIEN PIERDE EL CONTROL DEL RODADO POR ARENA QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO CON LESIONES DE GRAVEDAD POR LO QUE FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA DE SAN JAVIER AL HOSPITAL VILLA DOLORES.
VEHÍCULOS SECUESTRADOS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
DURANTE EL FINN DE SEMANA, EN DISTINTOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN JURISDICCIÓN DE ESTA DEPARTAMENTAL, SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE VARIOS AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, TALES COMO CONDUCTORES MENO, VEHÍCULOS QUE TRANSITABAN SIN LA DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO PROTECTOR O SIN PLACA IDENTIFICATORIA (PATENTE) Y OTROS QUE REALIZARON UNA CONDUCCIÓN PELIGROSA PONIENDO EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS; POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO PREVENTIVO, INICIÁNDOSE EN TODO LOS CASOS LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.-
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