ALLANAMIENTOS POSITIVOS Y RECUPERACION DE ELEMENTOS ROBADOS
VILLA DOLORES – DENUNCIA, RECUPERO Y ESCLARECIMIENTO.
14:30 HS DE LA VÍSPERA, SE RECEPTA DENUNCIA POR LA SUSTRACCIÓN DE UNA GARRAFA DE 10 KG. DESDE UNA VIVIENDA UBICADA EN AV. ESPAÑA DE BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ. MINUTOS MAS TARDE, PERSONAL POLICIAL QUE REALIZABA UN PRIMER RECONOCIMIENTO Y RASTRILLAJE POR EL LUGAR LOGRA ENCONTRAR LA MENCIONADA GARRAFA OCULTA ENTRE UNAS MALEZAS, EN PROXIMIDADES DE OTRA VIVIENDA VECINA DEL SECTOR, RECONOCIENDO COMO SUPUESTOS AUTORES A TRES PERSONAS DOS MASCULINOS Y UNA FEMENINA.
SAN JOSÉ – ALLANAMIENTO POSITIVO
13:00 HS DE LA VÍSPERA, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN DOMICILIO DE UNA MUJER MAYOR DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ROPA DE CAMA Y DE VESTIR, RELACIONADA A LA DENUNCIA POR LA SUSTRACCIÓN DE DICHOS ELEMENTOS DESDE UNA VIVIENDA DESHABITADA, UBICADA EN ESA LOCALIDAD. MAS PRENDAS DE IGUAL TENOR, FUERON RECUPERADAS MEDIANTE LA ENTREGA ESPONTÁNEA DE LA MISMA, ACTO EFECTUADO POR UN VECINO EN COLABORACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN Y EL PERSONAL ACTUANTE.
VILLA DOLORES – DETENCIÓN
16:15 HS PERSONAL POLICIAL DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL PARA LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 50 AÑOS, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EN RELACIÓN A UN HECHO DE COACCIÓN QUE SE INVESTIGA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO.
18:30 HS DE AYER, SE ALLANO UNA VIVIENDA DE BARRIO LAS ENCRUCIJADAS, DOMICILIO DE UN HOMBRE DE 47 AÑOS, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN ELEMENTO DE PRUEBA, RELACIONADO A UNA DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
18:40 HS DE AYER, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE ROBERTO J. NOBLE, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA HONDA 150 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 22 AÑOS Y UNA PICK UP VW SAVEIRO CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 61 AÑOS. COMO CONSECUENCIA RESULTO CON EXCORIACIONES VARIAS EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR.
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