Barbie Vélez, al desnudo en una producción muy ardiente

Barbie Vélez posó sin ropa para las páginas de revista Gente. Esta es la primera vez que la joven aparece en dicha publicación tras la polémica tapa en la cual lucía moretones.

A casi un año de esta portada, la hija de Nazarena Vélez protagonizó una producción sin ropa, contó cómo es su presente sentimental y se refirió a la confirmación del romance entre Fede Bal y Laurita Fernández.

“Los hombres me buscan más, pero sólo voy a ponerme de novia cuando esté realmente enamorada. Antes quería casarme; hoy, sólo divertirme”, confesó Barbie.

Por otro lado, reflexionó sobre cómo cambió su imagen en la opinión pública tras la escandalosa separación de Fede Bal: “Hubo un cambio. Lo percibo en la calle y en las redes. Antes me decía ‘loca’ y ‘mentirosa’. Ahora la cosa se equilibró”.

Al hablar de su ex, Barbie fue tajante: “Él está fuera de mi vida. Si me dicen que está de novio, separado o que se casa, no me interesa. Si pensara en todo ese círculo, me haría mal. Cuanto más lejos, mejor”.

Por último, respecto a la confirmación de la relación de Fede y Laurita, la actriz expresó: “Me alivió, y no sólo porque yo tenía razón sobre ellos… Ahora, él va a hacer su vida y no me va a molestar”(fuente TELESHOW).